La paraguaya Nath Aponte fue telonera de Luck Ra en Vélez

Nath Aponte, una de las finalistas del Team Luck Ra de La Voz Argentina, subió al escenario del Vélez Sarsfield donde precisamente el cantante del vecino país dio un multitudinario concierto.

La paraguaya Nath Aponte fue telonera de Luck Ra en una noche increíble, donde más de 40 mil personas llenaron el estadio de Vélez.

“Ayer vivimos el primer Estadio Vélez de Luck Ra y esto es un resumen de todo lo que pasó. Su team la rompió en la apertura. Una noche inolvidable”, se puede leer en la cuenta de Instagram de Telefe.

Y una de las primeras en comentar la publicación del canal argentino fue nuestra compatriota Nath Aponte. “Solamente gracias es un sueño Dios mío, gracias primo por tu calidad de persona y por darnos esta oportunidad, por siempre en nuestro corazón”, destacó la paraguaya que está entre los cuatro finalistas del Team Luck Ra en el programa La Voz Argentina.

