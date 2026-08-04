La princesa Isabella de Dinamarca inició su servicio militar

Isabella, hija de los reyes de Dinamarca, llegó solita y sola, con su mochila en la espalda para ingresar al cuartel de Antvorskov. Ayer lunes 3 de agosto fue su primer día en el Regimiento de Húsares de la Guardia.

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La princesita Isabella completará el nuevo servicio militar de 11 meses de Dinamarca junto a otros 1.600 jóvenes que en la fecha iniciaron su formación en 14 centros ubicados en diferentes puntos del territorio danés.

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Isabella de Dinamarca, de 19 años, hace solo semanas culminó la educación secundaria y ahora ya ingresó para hacer su servicio militar en el cuartel de Antvorskov, en Slagelse.

Los reclutas reciben un salario mensual y otras prestaciones económicas durante el entrenamiento militar, pero la princesa Isabella renunció a recibir estos beneficios.