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04 de agosto de 2026 a la - 09:00

La princesa Isabella de Dinamarca inició su servicio militar

La princesa Isabel de Dinamarca llegando sonriente para su primer día en el Regimiento de Húsares de la Guardia, en el cuartel de Antvorskov (Slagelse, Dinamarca). (EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN)
La princesa Isabel de Dinamarca llegando sonriente para su primer día en el Regimiento de Húsares de la Guardia, en el cuartel de Antvorskov (Slagelse, Dinamarca). (EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN) MADS CLAUS RASMUSSEN

La princesa Isabella, hija de los reyes Federico y Mary de Dinamarca, inició ayer su servicio militar en el cuartel de Antvorskov. La jovencita llegó sola a su primer día en el ejército. ¡Mirá las fotos!

Por ABC Color

Isabella, hija de los reyes de Dinamarca, llegó solita y sola, con su mochila en la espalda para ingresar al cuartel de Antvorskov. Ayer lunes 3 de agosto fue su primer día en el Regimiento de Húsares de la Guardia.

Isabella de Dinamarca llegando feliz a su primer día de servicio militar. (EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN)
Isabella de Dinamarca llegando feliz a su primer día de servicio militar. (EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN)

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La princesita Isabella completará el nuevo servicio militar de 11 meses de Dinamarca junto a otros 1.600 jóvenes que en la fecha iniciaron su formación en 14 centros ubicados en diferentes puntos del territorio danés.

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La princesa Isabella de Dinamarca comienza su formación en el ejército. (Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP)
La princesa Isabella de Dinamarca comienza su formación en el ejército. (Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP)

Isabella de Dinamarca, de 19 años, hace solo semanas culminó la educación secundaria y ahora ya ingresó para hacer su servicio militar en el cuartel de Antvorskov, en Slagelse.

Los reclutas reciben un salario mensual y otras prestaciones económicas durante el entrenamiento militar, pero la princesa Isabella renunció a recibir estos beneficios.