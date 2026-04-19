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19 de abril de 2026 - 11:51

Mirá las fotos de la confirmación de los príncipes Josephine y Vincent de Dinamarca

El príncipe Vincent y la princesa Josephine de Dinamarca posan con sus padres, el rey Federico y la reina Mary, tras su confirmación en la iglesia del palacio de Fredensborg. (EFE/EPA/IDA MARIE ODGAARD)
El príncipe Vincent y la princesa Josephine de Dinamarca posan con sus padres, el rey Federico y la reina Mary, tras su confirmación en la iglesia del palacio de Fredensborg. (EFE/EPA/IDA MARIE ODGAARD) IDA MARIE ODGAARD

Los mellizos Vincent y Josephine, hijos de los reyes Federico y Mary de Dinamarca, ayer recibieron el sacramento de la confirmación. La ceremonia contó con la especial presencia del rey de España Felipe VI, padrino de bautismo del principito de 15 años.

Por ABC Color

El príncipe Vincent y la princesa Josephine de Dinamarca recibieron la confirmación en la iglesia del palacio de Fredensborg, en Fredensborg, Dinamarca. En tan importante ocasión, los mellizos de 15 años estuvieron acompañados de sus padres, los reyes Federico y Mary, y sus hermanos Christian e Isabella.

El rey Federico de Dinamarca, la princesa Josephine, el príncipe heredero Christian, el príncipe Vincent, la princesa Isabella y la reina Mary con el rey Felipe de España antes de la confirmación de los mellizos reales en la iglesia del Palacio de Fredensborg. (EFE/EPA/IDA MARIE ODGAARD)
El rey Federico de Dinamarca, la princesa Josephine, el príncipe heredero Christian, el príncipe Vincent, la princesa Isabella y la reina Mary con el rey Felipe de España antes de la confirmación de los mellizos reales en la iglesia del Palacio de Fredensborg. (EFE/EPA/IDA MARIE ODGAARD)

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La ceremonia religiosa contó con la presencia del rey Felipe VI de España, quien llegó de sorpresa para la confirmación de su ahijado de bautismo, el príncipe Vincent.

Los príncipes Vincent y Josephine de, 15 años, recibieron el sacramento de la confirmación en el Palacio de Fredensborg. (EFE/EPA/IDA MARIE ODGAARD)
Los príncipes Vincent y Josephine de, 15 años, recibieron el sacramento de la confirmación en el Palacio de Fredensborg. (EFE/EPA/IDA MARIE ODGAARD)

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El príncipe Vincent y la princesa Josephine de Dinamarca posan con su familia: el rey Federico, la reina Mary, el príncipe heredero Christian y la princesa Isabella tras su confirmación en la iglesia del palacio de Fredensborg, en Fredensborg, Dinamarca, ayer 18 de abril. (EFE/EPA/IDA MARIE ODGAARD)
El príncipe Vincent y la princesa Josephine de Dinamarca posan con su familia: el rey Federico, la reina Mary, el príncipe heredero Christian y la princesa Isabella tras su confirmación en la iglesia del palacio de Fredensborg, en Fredensborg, Dinamarca, ayer 18 de abril. (EFE/EPA/IDA MARIE ODGAARD)

Los mellizos Josephine y Vincent recibieron el sacramento de la confirmación ante el altar de la iglesia de Fredensborg, donde también se confirmaron sus hermanos mayores: el príncipe heredero Christian, en 2021, y la princesa Isabella, en 2022.