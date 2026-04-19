Mirá las fotos de la confirmación de los príncipes Josephine y Vincent de Dinamarca

El príncipe Vincent y la princesa Josephine de Dinamarca recibieron la confirmación en la iglesia del palacio de Fredensborg, en Fredensborg, Dinamarca. En tan importante ocasión, los mellizos de 15 años estuvieron acompañados de sus padres, los reyes Federico y Mary, y sus hermanos Christian e Isabella.

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La ceremonia religiosa contó con la presencia del rey Felipe VI de España, quien llegó de sorpresa para la confirmación de su ahijado de bautismo, el príncipe Vincent.

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Los mellizos Josephine y Vincent recibieron el sacramento de la confirmación ante el altar de la iglesia de Fredensborg, donde también se confirmaron sus hermanos mayores: el príncipe heredero Christian, en 2021, y la princesa Isabella, en 2022.