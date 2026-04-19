Mirá las fotos de la confirmación de los príncipes Josephine y Vincent de Dinamarca
Los mellizos Vincent y Josephine, hijos de los reyes Federico y Mary de Dinamarca, ayer recibieron el sacramento de la confirmación. La ceremonia contó con la especial presencia del rey de España Felipe VI, padrino de bautismo del principito de 15 años.
Por ABC Color
El príncipe Vincent y la princesa Josephine de Dinamarca recibieron la confirmación en la iglesia del palacio de Fredensborg, en Fredensborg, Dinamarca. En tan importante ocasión, los mellizos de 15 años estuvieron acompañados de sus padres, los reyesFedericoy Mary, y sus hermanos Christian e Isabella.
Los mellizos Josephine y Vincent recibieron el sacramento de la confirmación ante el altar de la iglesia de Fredensborg, donde también se confirmaron sus hermanos mayores: el príncipe heredero Christian, en 2021, y la princesa Isabella, en 2022.