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09 de agosto de 2026 a la - 11:15

Ayelén Pérez viajó a Vietnam para representarnos en el Miss Mundo 2026

Mujer con vestido azul y corona sostiene la bandera de Paraguay, celebrando en un aeropuerto con un ambiente soleado.
Ayelén Pérez, Miss Mundo Paraguay 2026, viajó a Vietnam con nuestra tricolor en sus manos. Instagram/Ayelén Pérez

La joven violinista Ayelén Pérez representará a Paraguay en el certamen Miss Mundo 2026. Nuestra compatriota ya viajó rumbo a Vietnam para llevar en alto nuestra tricolor bandera.

Por ABC Color

Ayelén Pérez, de 27 años, nos representará en Vietnam en la nueva edición del certamen Miss Mundo, que se desarrollará a partir de hoy 9 de agosto hasta el 6 de septiembre.

¡Vietnam, allá voy! ¡El Miss World ha comenzado oficialmente para Paraguay!“, escribió feliz Ayelén Pérez en su cuenta de Instagram, donde además destacó antes de partir del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi: ”El viaje empieza ahora. Paraguay, esto es para ti".

Mujer con banda de Miss Mundo Paraguay 2023 sonríe mientras otra mujer coloca una corona sobre su cabeza en un entorno festivo.
Ayelén Pérez recibió la corona de Miss Mundo Paraguay de manos de Yanina Gómez. (Instagram/Ayelén Pérez)

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La flamante Miss Mundo Paraguay 2026 Ayelén Pérez, licenciada en Educación Musical y violinista, viajó rumbo al país asiático con la maleta cargada de sueños y con el anhelo de traer la corona de Miss Mundo a tierra guaraní.

“Mientras Miss Mundo conmemora su histórico 75.º aniversario, los festejos continúan en Vietnam del 9 de agosto al 5 de septiembre; allí, participantes de más de 100 países y territorios se reunirán para vivir una de las ediciones más memorables en la historia del certamen”, se puede leer en la cuenta de Instagram Miss World.