Ayelén Pérez viajó a Vietnam para representarnos en el Miss Mundo 2026

Ayelén Pérez, de 27 años, nos representará en Vietnam en la nueva edición del certamen Miss Mundo, que se desarrollará a partir de hoy 9 de agosto hasta el 6 de septiembre.

“¡Vietnam, allá voy! ¡El Miss World ha comenzado oficialmente para Paraguay!“, escribió feliz Ayelén Pérez en su cuenta de Instagram, donde además destacó antes de partir del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi: ”El viaje empieza ahora. Paraguay, esto es para ti".

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La flamante Miss Mundo Paraguay 2026 Ayelén Pérez, licenciada en Educación Musical y violinista, viajó rumbo al país asiático con la maleta cargada de sueños y con el anhelo de traer la corona de Miss Mundo a tierra guaraní.

“Mientras Miss Mundo conmemora su histórico 75.º aniversario, los festejos continúan en Vietnam del 9 de agosto al 5 de septiembre; allí, participantes de más de 100 países y territorios se reunirán para vivir una de las ediciones más memorables en la historia del certamen”, se puede leer en la cuenta de Instagram Miss World.