Cristian Castro culminó la secundaria a los 51 años

Cristian Castro terminó sus estudios secundarios y su madre Verónica Castro lo acompañó en tan importante ocasión.

Debido a los compromisos asumidos con su carrera musical, Cristian Castro no pudo terminar la secundaria en su juventud. Pero hace un tiempo los retomó y a sus 51 años se recibió de bachiller en una institución educativa de Ciudad de México, donde fue reconocido como graduado de honor.

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El cantante Cristian Castro tras culminar la secundaria, estudiará licenciatura en Diseño Industrial, según adelantó a los medios presentes el día de su graduación.

Verónica Castro estuvo como invitada especial en la ceremonia de culminación de estudios secundarios de su hijo Cristian Castro y sus compañeros. La famosa actriz y cantante llegó con un tanque de oxígeno portátil al acto de graduación, lo que generó preocupación por su salud.