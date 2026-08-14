Isidro Pitta celebra sus 27 años rodeado del amor de su familia

Isidro Miguel Pitta Saldívar nació el 14 de agosto de 1999. Así que, el jugador de la Albirroja y el Red Bull Bragantino de Brasil hoy celebra sus 27 años de vida.

El festejo de cumple del futbolista ya comenzó a las 00.00 de este día, cuando su esposa Tathi Velázquez y sus hijos Francesco Bautista y Pietro le cantaron “Cumpleaños feliz” en la intimidad de su hogar.

Lea más: El segundo hijo del albirrojo Isidro Pitta ya es cristiano

“Feliz y bendecida vida al ser más bueno del mundo entero. Qué bien te eligió Dios, qué hermosa familia construimos y qué equipo increíble que hacemos”, comenzó escribiendo Tathi Velázquez en sus historias de Instagram para felicitar a Isidro Pitta por la llegada de su nuevo año de vida.

Lea más: Video: El doblete agónico de Isidro Pitta en la victoria de RB Bragantino

“Que seas siempre inmensamente feliz, mi nene y que nunca falte la salud y el amor que todo lo puede. ¡Que Dios continúe bendiciendo tu vida, trabajo, carrera y todos tus proyectos! Gracias por demasiado", destacó la enamorada Tathi Velázquez en el mensaje de cumple que dedicó a Isidro Pitta.