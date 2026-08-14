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14 de agosto de 2026 a la - 09:43

Isidro Pitta celebra sus 27 años rodeado del amor de su familia

Isidro Pitta sonriente sostiene a un niño mientras una mujer lo acompaña junto a otro niño, decoraciones de cumpleaños al fondo.
Isidro Pitta y Tathi Velázquez con sus hijos Francesco y Pietro, en la celebración del cumpleaños número 27 del futbolista de la Albirroja.Captura de la historia de Instagram de Tathi Velázquez

El futbolista Isidro Pitta hoy cumple 27 años y su esposa Tathi Velázquez lo sorprendió con una íntima celebración familiar en su hogar de Brasil. Además, la pareja del albirrojo dejó un tierno mensaje de cumpleaños en las redes. ¡Pasá y leé!

Por ABC Color

Isidro Miguel Pitta Saldívar nació el 14 de agosto de 1999. Así que, el jugador de la Albirroja y el Red Bull Bragantino de Brasil hoy celebra sus 27 años de vida.

El festejo de cumple del futbolista ya comenzó a las 00.00 de este día, cuando su esposa Tathi Velázquez y sus hijos Francesco Bautista y Pietro le cantaron “Cumpleaños feliz” en la intimidad de su hogar.

Isidro Pitta sonríe junto a una mujer en camiseta blanca y dos niños entre abrazos en un ambiente festivo en el estadio.
Isidro Pitta y Tathi Velázquez con sus hijos Francesco y Pietro en el estadio de San Francisco, en el marco del Mundial 2026. (Instagram/Tathi Velázquez)

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“Feliz y bendecida vida al ser más bueno del mundo entero. Qué bien te eligió Dios, qué hermosa familia construimos y qué equipo increíble que hacemos”, comenzó escribiendo Tathi Velázquez en sus historias de Instagram para felicitar a Isidro Pitta por la llegada de su nuevo año de vida.

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Isidro Pitta sonriente junto a mujer con camiseta de la selección paraguaya, en ambiente festivo dentro del estadio, con cartel de Mundial detrás.
“Que seas siempre inmensamente feliz, mi nene", se puede leer en el tierno mensaje de cumpleaños que Tathi Velázquez dedicó a Isidro Pitta. (Instagram/Tathi Velázquez)

“Que seas siempre inmensamente feliz, mi nene y que nunca falte la salud y el amor que todo lo puede. ¡Que Dios continúe bendiciendo tu vida, trabajo, carrera y todos tus proyectos! Gracias por demasiado", destacó la enamorada Tathi Velázquez en el mensaje de cumple que dedicó a Isidro Pitta.