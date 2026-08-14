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14 de agosto de 2026 a la - 11:10

¡Mirá las fotos que confirman que Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux esperan su primer hijo!

El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mleux compartieron en sus redes postales que confirman que un bebé está en camino. (Valery HACHE / AFP)
El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc y su esposa Alexandra Saint Mleux compartieron en sus redes postales que confirman que un bebé está en camino. (Valery HACHE / AFP) 192255+0000 VALERY HACHE