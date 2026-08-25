Gustavo Gómez, siempre rodeado del amor de su familia

“Siempre juntos”, escribió Jazmín Torres, esposa del futbolista Gustavo Gómez, junto a un carrusel de imágenes familiares, donde se al capitán del Palmeiras y de la Albirroja arropado por el amor de su señora y sus hijos Pía Constanza y Lucca Emmanuel.

Gustavo Gómez, de 33 años, renovó su contrato con el Palmeiras hasta diciembre del 2030. Así lo anunció en un video que fue compartido de manera conjunta en las redes por el futbolista y el club brasileño.

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Además, el pasado domingo Gustavo Gómez, considerado ya una leyenda del Palmeiras, fue homenajeado por la hinchada del club y se mostró muy agradecido y feliz por el reconocimiento.

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“¡Gracias, familia del Palmeiras! El homenaje de ayer y el mosaico de la afición quedarán grabados para siempre en mi corazón y en el de mi familia. Un momento inolvidable", destacó el futbolista paraguayo.