Gente
25 de agosto de 2026 a la - 09:15

Gustavo Gómez, siempre rodeado del amor de su familia

Gustavo Gómez sonríe rodeado de niños en camisetas verdes de Palmeiras, en un vestuario decorado para el evento.
Gustavo Gómez junto a su esposa Jazmincita Torres y sus hijos Pía y Lucca.Instagram/Jazmín Torres

El paraguayo Gustavo Gómez renovó su contrato con el Palmeiras de Brasil hasta el 2030. Además, el domingo fue homenajeado por la hinchada en pleno estadio. En todo momento, el capitán de la Albirroja estuvo rodeado del amor de su esposa e hijos.

Por ABC Color

“Siempre juntos”, escribió Jazmín Torres, esposa del futbolista Gustavo Gómez, junto a un carrusel de imágenes familiares, donde se al capitán del Palmeiras y de la Albirroja arropado por el amor de su señora y sus hijos Pía Constanza y Lucca Emmanuel.

G. Gómez interactúa con una niña en camisetas verdes, rodeados de trofeos en un ambiente de admiración.
Gustavo Gómez y su familia en la Sala de Trofeos del Palmeiras observando una copa. (Instagram/Jazmín Torres)

Gustavo Gómez, de 33 años, renovó su contrato con el Palmeiras hasta diciembre del 2030. Así lo anunció en un video que fue compartido de manera conjunta en las redes por el futbolista y el club brasileño.

Lea más: Video: Gustavo Gómez renueva con el Palmeiras hasta 2030

Hombre con chaqueta blanca y gorro verde sonríe junto a familia en ambiente colorido con trofeos del Palmeiras.
Gustavo Gómez y su familia posando felices con los trofeos del equipo Palmeiras en un museo, mostrando alegría y orgullo. (Instagram/Jazmín Torres)

Además, el pasado domingo Gustavo Gómez, considerado ya una leyenda del Palmeiras, fue homenajeado por la hinchada del club y se mostró muy agradecido y feliz por el reconocimiento.

Lea más: El mensaje de Gustavo Gómez el día de su aniversario de matrimonio

Aficionados con banderas verdes en estadio, ambiente festivo con pancartas de apoyo y pantalla mostrando trofeo.
"El homenaje de ayer y el mosaico de la afición quedarán grabados para siempre en mi corazón y en el de mi familia", expresó Gustavo Gómez.(Instagram/Jazmín Torres)

“¡Gracias, familia del Palmeiras! El homenaje de ayer y el mosaico de la afición quedarán grabados para siempre en mi corazón y en el de mi familia. Un momento inolvidable", destacó el futbolista paraguayo.