Gente
10 de agosto de 2026 a la - 11:31

El capitán albirrojo Gustavo Gómez celebró los 10 años de Pía

Hombre con cabello rizado abraza a un niño en cumpleaños; mujer sonriente al lado, decoración rosa y torta en mesa.
Gustavo Gómez y Jazmín Torres junto a la cumpleañera Pía y el más pequeñito de la casa, Lucca.Instagram/Gustavo Gómez

El futbolista Gustavo Gómez y su esposa Jazmín Torres organizaron una fiesta infantil para celebrar la vida de Pía Constanza. “¡Gracias por llenar nuestras vidas de tanta felicidad!”, expresó el capitán de la Albirroja en sus redes.

Por ABC Color

Pía Constanza, la primogénita de Gustavo Gómez y Jazmincita Torres, ya llegó a su primera década de vida y para agasajarla sus orgullosos papis prepararon una mágica fiesta en São Paulo, Brasil.

Hombre tatuado con camiseta oscura sonríe a una niña con blusa blanca y falda de cuadros, en un fondo decorativo rosa.
Papá Gustavo Gómez dando un tierno beso a su princesita Pía Constanza. (Instagram/Gustavo Gómez)

Lea más: La esposa e hijos de Gustavo Gómez, capitán de la Albirroja, visitaron Disney en la previa del partido de Paraguay ante Turquía

“¡Felices 10 años, mi Pía Constanza! ¡Gracias por llenar nuestras vidas de tanta felicidad!“, escribió papá Gustavo Gómez en su cuenta de Instagram, donde además destacó emocionado: ”Te amamos mucho", junto a las postales que tienen como protagonista a la dulce cumpleañera.

Gustavo Gómez sonríe en camiseta oscura junto a una niña con cabello largo y camiseta blanca, en un entorno festivo con globos rosas.
Gustavo Gómez posa sonriente y orgulloso con su hija Pía. (Instagram/Gustavo Gómez)

Lea más: El capitán albirrojo Gustavo Gómez celebró sus 33 años

Mamá Jazmín Torres no se quedó atrás y expresó en la misma red social de la camarita: “Felices 10 años, mi princesa. Un día como hoy llegaste para cambiar mi vida para siempre. 10 años de historias, de momentos inolvidables, de risas, aprendizajes, y también de desafíos que nos hicieron más fuertes”.

Niña con cabello oscuro, camiseta blanca y falda a cuadros sonríe sosteniendo un vaso en medio de globos rosa y dorado.
Pía Constanza Gómez Torres ya cumplió 10 años de vida. (Instagram/Gustavo Gómez)

“Verte crecer ha sido uno de los regalos más hermosos de mi vida. Me llena de orgullo la personita en la que te estás convirtiendo, con tu forma de ser, tu corazón y tu luz tan especial”, se puede leer en el posteo de la esposa del capitán albirrojo Gustavo Gómez.

Y, para terminar el mensaje de cumple, Jazmincita Torres dejó hermosos deseos para su niña: “Que Dios te proteja siempre y que la vida te regale motivos para sonreír, sueños por cumplir y muchísimo amor. Feliz cumpleaños mi Pía Constanza”.