El mensaje de Gustavo Gómez el día de su aniversario de matrimonio

Antes de partir de Estados Unidos y embarcarse rumbo a nuestro país con sus compañeros de la Selección Paraguaya de Fútbol, Gustavo Gómez se tomó un tiempo para compartir una bella postal familiar en sus historias de Instagram.

En la imagen publicada por el capitán de la Albirroja se lo ve con su esposa Jazmín Torres y sus dos hijos: Pía Constanza y Lucca Emmanuel. Y, junto a la fotografía escribió emocionado: “¡Son mi mayor victoria! Gracias amor Jazmincita, los amo mucho".

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Y, por supuesto, Jazmín Torres compartió el posteo de su amado y expresó feliz: “Nuestro campeón. Te amamos muchísimo”.

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Esos mensajes llenos de amor tenían un significado muy especial para Gustavo Gómez y Jazmín Torres, pues ayer celebraron sus Bodas de Seda.

¡Sí! Los tortolitos cumplieron 12 años de casados, 12 años de jurarse amor eterno ante el altar de la catedral de San Juan Bautista, en Misiones.