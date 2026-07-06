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06 de julio de 2026 a la - 09:51

El mensaje de Gustavo Gómez el día de su aniversario de matrimonio

Familia sonriente en estadio, hombre con tatuajes sostiene a un niño, ambos con bufandas. Niñas y mujer vestidas con camisetas de evento.
El capitán Gustavo Gómez y Jazmín Torres con sus hijos Pía y Lucca en la Copa Mundial de Fútbol 2026.Instagram/Gustavo Gómez

Gustavo Gómez, capitán de la Albirroja, dedicó un emotivo mensaje a su esposa Jazmín Torres y sus hijos el día de ayer, fecha en la que celebró su aniversario de matrimonio número 12. ¡Adelante!

Por ABC Color

Antes de partir de Estados Unidos y embarcarse rumbo a nuestro país con sus compañeros de la Selección Paraguaya de Fútbol, Gustavo Gómez se tomó un tiempo para compartir una bella postal familiar en sus historias de Instagram.

En la imagen publicada por el capitán de la Albirroja se lo ve con su esposa Jazmín Torres y sus dos hijos: Pía Constanza y Lucca Emmanuel. Y, junto a la fotografía escribió emocionado: “¡Son mi mayor victoria! Gracias amor Jazmincita, los amo mucho".

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Fabián Balbuena sonríe con niños en camisetas rojas y blancas, rodeados de ambiente festivo por la Copa Mundial 2026.
Gustavo Gómez escribió el emotivo mensaje junto a esta bella postal familiar. (Instagram/Gustavo Gómez)

Y, por supuesto, Jazmín Torres compartió el posteo de su amado y expresó feliz: “Nuestro campeón. Te amamos muchísimo”.

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Gustavo Gómez y Jazmín Torres el día que se juraron amor eterno. (Instagram/Jazmín Torres)
Gustavo Gómez y Jazmín Torres el día que se juraron amor eterno. (Instagram/Jazmín Torres)

Esos mensajes llenos de amor tenían un significado muy especial para Gustavo Gómez y Jazmín Torres, pues ayer celebraron sus Bodas de Seda.

¡Sí! Los tortolitos cumplieron 12 años de casados, 12 años de jurarse amor eterno ante el altar de la catedral de San Juan Bautista, en Misiones.

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