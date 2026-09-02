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02 de septiembre de 2026 a la - 18:25

¡Nació el primer nieto de John Lennon!

Sean Ono Lennon y Charlotte Kemp Muhl con su hijo Aurelius.
Sean Ono Lennon y Charlotte Kemp Muhl con su hijo Aurelius.Instagram/Sean Ono Lennon

Sean Ono Lennon anunció en las redes que fue padre de un niño llamado Aurelius. El bebé es el primer nieto de John Lennon, quien falleció hace ya 45 años.

Por ABC Color

Sean Ono Lennon y su novia Charlotte Kemp Muhl dieron la bienvenida a su primer hijo, un varoncito llamado Aurelius. El bebé es nieto de Yoko Ono y el fallecido John Lennon.

“Charlotte Kemp Muhl y yo hemos creado un ser humano! ¡Se llama Aurelius! ¡Gracias!“, escribió hace unas horas en su cuenta de Instagram el músico Sean Ono Lennon, quien se convirtió en padre a sus 50 años.

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Sean Ono Lennon y el recién nacido Aurelius. (Instagram/Sean Ono Lennon)
Sean Ono Lennon y el recién nacido Aurelius. (Instagram/Sean Ono Lennon)

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La publicación de Sean Ono Lennon, hijo del legendario integrante de The Beatles John Lennon, ya suma miles de reacciones en la red social de la camarita. Celebridades como Paris Hilton, Lindsay Lohan y Willow Smith felicitaron a los papás de estreno.