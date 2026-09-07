La princesa Leonor comenzó su etapa universitaria en Madrid

La princesa Leonor de España ya es una estudiante universitaria tras tres años de formación militar. La hija del rey Felipe VI y la reina Letizia eligió la carrera Ciencias Políticas y desde hoy estudiará en la Universidad Carlos III, en Madrid.

La heredera al trono español llegó al campus de Getafe con un atuendo sencillo y cómodo. Leonor eligió un clásico jeans azul, una blusa blanca y calzados deportivos retro para su primer día de clases.

“Concluye el primer día de universidad de la Princesa de Asturias, que ha comenzado hoy sus estudios, junto a otros 3.000 estudiantes, en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real española, donde también revelaron: “Esta primera jornada del Grado en Ciencias Políticas ha incluido las clases de Teoría del Derecho, Metodología de Investigación en Ciencias Sociales y Fundamentos de Ciencias Políticas”.

“También ha asistido, junto a sus compañeros, a la sesión de bienvenida impartida por Gema García Albacete, directora del grado”, destaca la Casa Real de España en la red social.