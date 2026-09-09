¿Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

Mirtha Legrand continúa hospitalizada por un cuadro respiratorio en el tercer piso del Sanatorio Mater Dei, en Palermo. La diva de la tevé argentina ingresó al centro médico el lunes a la mañana y fue diagnosticada con bronquitis.

A más de 48 horas de su internación, ¿cómo sigue La Chiqui? Este mediodía el Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre la salud de la emblemática conductora argentina de 99 años.

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La Chiqui “evoluciona favorablemente”

“La señora Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia. Agradecemos a todos por el cariño y respeto que transmiten. De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, se puede leer en el informe que lleva la firma del doctor Enrique Echagüe, director médico de la clínica, y que fue publicado en las historias de Instagram de La Chiqui.