¡Mirtha Legrand, a los 99 años, recibió su Martín Fierro número 35!

La icónica Mirtha Legrand, a sus 99 años, recibió su premio Martín Fierro número 35. ¡Sí! La Chiqui anoche se llevó la estatuilla en la categoría Mejor Labor Periodística Femenina, en el marco de una velada inolvidable en el Hotel Hilton de Puerto Madero, Buenos Aires.

Lea más: Mirtha Legrand cumple 99: “Llegar a esta edad es un milagro”

“¡Ayer viví una noche inolvidable en los Martín Fierro! Siempre disfruto mucho encontrarme con mis colegas en momentos tan especiales”, expresó Mirtha Legrand hace unas horas en su cuenta oficial de Instagram tras alzarse con la estatuilla del Martín Fierro a la Mejor Labor Periodística Femenina por la conducción sabatina del programa “La Noche de Mirtha”.

Lea más: Mirtha Legrand: “A partir de hoy me pueden llamar Dra. Legrand”

Mirtha Legrand: “¡Son 35 y serán aún más!”

“Gracias a todos por acompañarme en cada momento y a mi equipo por nunca bajar los brazos ¡Son 35 y serán aún más!“, aseguró La Chiqui en la red social de la camarita, donde cosecha cientos de saludos y felicitaciones de sus incondicionales seguidores de todas las edades.