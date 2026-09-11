Mavi Amoroso, a días de dar el “sí, quiero”

Mavi Amoroso, hija del conductor Juan Carlos Amoroso, dará el “sí, quiero” a su novio Diego Estigarribia. Los tortolitos se comprometieron el 25 de noviembre de 2025 a orillas del Atlántico en Florianópolis, Brasil. Y, ahora ya cuentan los días para jurarse amor eterno, pues este mes de setiembre será la esperada boda.

“Sí, para toda la vida. Hoy mi corazón sabe que eligió bien. Te elijo cada día, en cada sonrisa y en cada abrazo que me llena de paz. Sos el amor de mi vida. El hombre más noble, el más sincero, el de corazón inmenso”, expresaba Mavi Amoroso en su cuenta de Instagram, en noviembre pasado al anunciar su compromiso con Diego Estigarribia.

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“Mi compañero en todo: el que escucha, el que cuida y el que sueña conmigo. El que piensa en nuestro mañana con amor y dedica su alma a construirlo. Sé que este amor es un regalo de Dios. Y estoy lista para comenzar esta nueva etapa a tu lado. Te amo infinito”, destacaba Mavi Amoroso junto a las postales de la romántica pedida de mano en una soñada playa.

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Mavi Amoroso y Diego Estigarribia ya fueron agasajados por familiares y amigos con despedidas de solteros. Además, la novia realizó un viaje con sus amigas a Brasil en la previa de la boda que será en los próximos días.