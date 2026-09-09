Luisana Lopilato celebra la vida de Michael Bublé: “Sos nuestro refugio”

Michael Bublé llegó al mundo el 9 de setiembre de 1975 en Burnaby, Canadá. El famoso cantante hoy cumple 51 años de vida y su esposa Luisana Lopilato utilizó las redes sociales para dejarle un mensaje lleno de amor y ternura.

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“Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Estoy muy agradecida por todo lo que hemos vivido, construido y compartido juntos: el amor, las risas, los sueños y cada desafío que superamos. Verte con nuestros hijos me confirma que no podría haber elegido una mejor pareja ni un mejor padre para ellos”, escribió emocionada Luisana Lopilato en su cuenta en Instagram.

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“Gracias a Dios por tu vida y por permitirme formar esta familia a tu lado. Después de tantos años, te sigo eligiendo y lo haría una y otra vez”, sostuvo Luisana Lopilato, quien además destacó: “Sos nuestro refugio, nuestro orgullo y uno de los regalos más grandes de Dios. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar”.

Luisana Lopilato y Michael Bublé se conocieron en 2008 en Buenos Aires, durante un concierto del artista. La pareja se comprometió en 2009 y en 2011 dio el “sí, quiero”. Frutos del amor entre la actriz argentina y el cantante canadiense nacieron Noah, Elías, Vida y Cielo.