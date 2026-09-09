El conmovedor mensaje de la esposa de José Ayala para saludarlo el día de su cumple

El conductor de radio y tevé José Ayala celebró una nueva vuelta al sol el día de ayer, rodeado del amor de su esposa Sofi Gómez Abreu y su hija Sol Judith, quienes lo llenaron de regalos y mimos en su día especial.

Además, la enamorada Sofi Gómez Abreu escribió unas conmovedoras líneas para saludar a su esposo José Ayala: “Hoy cumple 44 años el hombre con quien tengo la bendición de compartir la vida. De esos 44 años, casi 20 los celebré contigo. Casi 20 años de caminar a la par, de crecer, de aprender, de atravesar momentos fáciles y otros no tanto, de construir nuestra familia y de seguir eligiéndonos una y otra vez”.

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“Sos mi compañero de vida, un esposo maravilloso y muy malcriador, un papá increíble y súper divertido, un hijo amoroso y, simplemente, una de esas personas que hacen mejor la vida de quienes tienen la suerte de tenerte cerca. Para mí, sos el mejor en todo”, expresó Sofi Gómez Abreu al tiempo de destacar: “Hoy le doy gracias a Dios por tu vida, por el hombre que sos y por el regalo de haberte encontrado en mi camino. Y le pido especialmente que te bendiga, que te cuide siempre, que ilumine cada una de tus decisiones, que te dé salud, fortaleza y sabiduría, y que nunca te falte Su amor y Su presencia”.

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Sofi Gómez Abreu también dejó buenos augurios para su marido José Ayala. “Deseo que esta nueva etapa de vida te encuentre cumpliendo sueños, disfrutando de las pequeñas cosas (como es tu estilo de siempre), rodeado de amor y cosechando todo lo bueno que sembraste durante estos años”.

Al finalizar el mensaje de cumpleaños que Sofi Gómez Abreu preparó para José Ayala se puede leer: “Y deseo, por sobre todas las cosas, que Dios nos siga concediendo el privilegio de caminar juntos muchos años más, de seguir formando nuestra familia, de acompañarnos en cada etapa y de poder celebrar juntos cada cumpleaños que venga. Y a Mamita María le pido que nunca deje de interceder por vos, por nosotros y todos los que amamos. Feliz vida, mi amor, MI TODO. Gracias por estos casi 20 años, por todo lo vivido y por todo lo que todavía nos queda por vivir. Te amo con todo mi corazón. Que Dios te bendiga hoy y siempre”.