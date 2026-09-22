Camila Alves y Matthew McConaughey posaron orgullosos con sus hijos Levi y Vida

Camila Alves y Matthew McConaughey estuvieron muy bien acompañados de sus hijos Levi Alves McConaughey y Vida Alves McConaughey en el estreno de Brothers, la película de Apple TV que tiene como protagonista al padre de esta linda familia.

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La cita tuvo lugar en Los Ángeles, California, más específicamente en el Hammer Museum, hasta donde arribaron muy elegantes los integrantes del clan Alves-McConaughey. Solo faltó el benjamín de la familia, Livingston de 13 años.

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Camila Alves y Matthew McConaughey se mostraron muy orgullosos al posar con sus hijos Vida y Levi, quienes acapararon todas las miradas de los presentes y los flashes de los medios que cubrían la premier de la serie que se estrenará mañana 23 de setiembre y constará de ocho episodios.