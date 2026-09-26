Maga Páez ya es una “Señora de las cuatro décadas”

La influencer Magalí Páez cumplió 40 años y para guardar un recuerdo de la llegada de su cuarta década de vida posó junto a su esposo Patricio Escobar y sus hijos Bautista y Baltasar para la fotógrafa Cynthia González.

La cumpleañera Maga Páez escribió emocionada unas líneas en su cuenta de Instagram: “Llegaron los 40’s y solo quiero llorar... no puedo creer que hace 10 años; a mis 30’s me estaba comprometiendo y nacía una nueva Maga... que no tenía idea que venía lo mejor... mi familia; mis hijos y con ellos tantos cambios que me fortalecieron y me hicieron madurar en todo sentido”.

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Además, Magalí Páez contó a sus más de 1.300.000 seguidores en la red social de la camarita: “Y sigo aprendiendo y creciendo, superando etapas.. No me alcanzan las palabras para agradecer todo lo que Dios ha hecho”.

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“Soy una hija mimada, no merezco nada; es pura gracia de mi Padre celestial. Deseo seguir siendo guiada y moldeada por Él a fin de cumplir Su propósito y ser un instrumento de bendición en esta tierra”, se puede leer al final del posteo que hizo Maga Páez el día de su cumpleaños número 40.