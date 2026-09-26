Gente
26 de septiembre de 2026 a la - 11:20

Maga Páez ya es una “Señora de las cuatro décadas”

Mujer con vestido claro y cabello ondulado sonríe mientras sostiene un pastel decorado con velas encendidas.
Magalí Páez llegó a los 40 años de vida.Instagram/Magalí Páez

Magalí Páez se mostró muy feliz al recibir sus 40 años de vida. “No me alcanzan las palabras para agradecer todo lo que Dios ha hecho”, expresó Maga junto a las bellas postales que la tienen como protagonista.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La influencer Magalí Páez cumplió 40 años y para guardar un recuerdo de la llegada de su cuarta década de vida posó junto a su esposo Patricio Escobar y sus hijos Bautista y Baltasar para la fotógrafa Cynthia González.

Una mujer sonriente en vestido floral sostiene un pastel, acompañada de dos niños y un hombre con barba.
La cumpleañera Maga Páez rodeada de su esposo Patricio Escobar y sus hijos Bauti y Balta. (Instagram/Magalí Páez)

La cumpleañera Maga Páez escribió emocionada unas líneas en su cuenta de Instagram: “Llegaron los 40’s y solo quiero llorar... no puedo creer que hace 10 años; a mis 30’s me estaba comprometiendo y nacía una nueva Maga... que no tenía idea que venía lo mejor... mi familia; mis hijos y con ellos tantos cambios que me fortalecieron y me hicieron madurar en todo sentido”.

Lea más: ¡Mirá las fotos de las vacaciones de Maga Páez y familia en Punta Cana!

Mujer con vestido claro y bordados rodeada de dos niños, uno con camisa rosa y otro con camiseta amarilla, todos sonrientes.
Magalí Páez con sus principitos Bautista y Baltasar. (Instagram/Magalí Páez)

Además, Magalí Páez contó a sus más de 1.300.000 seguidores en la red social de la camarita: “Y sigo aprendiendo y creciendo, superando etapas.. No me alcanzan las palabras para agradecer todo lo que Dios ha hecho”.

Lea más: Maga Páez celebra la vida de su hijo Bauti: “Obediente, alegre, amoroso”

Mujer sonriente con vestido largo y bordados coloridos, sosteniendo un pastel con velas en fondo neutro.
Maga Páez a punto de apagar las velitas de la tradicional torta de cumpleaños. (Instagram/Magalí Páez)

“Soy una hija mimada, no merezco nada; es pura gracia de mi Padre celestial. Deseo seguir siendo guiada y moldeada por Él a fin de cumplir Su propósito y ser un instrumento de bendición en esta tierra”, se puede leer al final del posteo que hizo Maga Páez el día de su cumpleaños número 40.