John Cena conquista a sus fans mexicanos

John Cena, a sus 49 años, demostró que está más vigente que nunca. El exluchador profesional arribó a México para presentar su nuevo filme de acción Matchbox y desató la euforia de sus incondicionales seguidores.

El actor y exluchador estadounidense John Cena interactuó con sus fans a su llegada al estreno de la película Matchbox en Ciudad de México.

El artista recibió muestras de cariño de los mexicanos mientra posaba feliz para las infaltables “selfies” y firmaba autógrafos.

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El emblemático John Cena llegó muy bien acompañado de su esposa Shay Shariatzadeh a la premier de la nueva película de Apple TV que lo tiene como protagonista.

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Matchbox será estrenada a nivel mundial el próximo 9 de octubre en la plataforma de streaming Apple TV.