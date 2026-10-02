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02 de octubre de 2026 a la - 10:19

John Cena conquista a sus fans mexicanos

El actor y exluchador estadounidense John Cena se toma una fotografía con sus seguidores durante la alfombra gris de la película Matchbox en Ciudad de México. (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)
El actor y exluchador estadounidense John Cena se toma una fotografía con sus seguidores durante la alfombra gris de la película Matchbox en Ciudad de México. (EFE/ Sáshenka Gutiérrez) Sáshenka Gutiérrez

El emblemático exluchador John Cena llegó a México para la premier de Matchbox, la película que lo tiene como protagonista. Sus fans lo recibieron con ovaciones y muestras de cariño.

Por ABC Color
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John Cena, a sus 49 años, demostró que está más vigente que nunca. El exluchador profesional arribó a México para presentar su nuevo filme de acción Matchbox y desató la euforia de sus incondicionales seguidores.

El actor y exluchador estadounidense John Cena causó revuelo entre sus fans méxicanos durante la alfombra gris de la película Matchbox. (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)
El actor y exluchador estadounidense John Cena causó revuelo entre sus fans méxicanos durante la alfombra gris de la película Matchbox. (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

El actor y exluchador estadounidense John Cena interactuó con sus fans a su llegada al estreno de la película Matchbox en Ciudad de México.

El artista recibió muestras de cariño de los mexicanos mientra posaba feliz para las infaltables “selfies” y firmaba autógrafos.

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John Cena y su esposa Shay Shariatzadeh posando juntitos en la premier de Matchbox en Ciudad de México. (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)
John Cena y su esposa Shay Shariatzadeh posando juntitos en la premier de Matchbox en Ciudad de México. (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

El emblemático John Cena llegó muy bien acompañado de su esposa Shay Shariatzadeh a la premier de la nueva película de Apple TV que lo tiene como protagonista.

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John Cena con sus compañeros de reparto Teyonah Parris, Arturo Castro, Jessica Biel y Sam Richardson en la premier de Matchbox en México. (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)
John Cena con sus compañeros de reparto Teyonah Parris, Arturo Castro, Jessica Biel y Sam Richardson en la premier de Matchbox en México. (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Matchbox será estrenada a nivel mundial el próximo 9 de octubre en la plataforma de streaming Apple TV.