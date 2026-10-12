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12 de octubre de 2026 a la - 09:26

Los reyes Felipe VI y Letizia con sus hijas presiden el desfile del Día de la Fiesta Nacional

La princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia, y la infanta Sofía presiden el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid en el que participan casi 4.400 militares, 144 vehículos, 39 motos, 50 aviones y 32 helicópteros, este lunes Día de la Fiesta Nacional. (EFE/ Ballesteros)
La princesa Leonor, el rey Felipe VI, la reina Letizia, y la infanta Sofía presiden el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid en el que participan casi 4.400 militares, 144 vehículos, 39 motos, 50 aviones y 32 helicópteros, este lunes Día de la Fiesta Nacional. (EFE/ Ballesteros) Ballesteros

El rey Felipe VI de España, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía presidieron el desfile militar con motivo del Día de la Fiesta Nacional. ¡Pasá y mirá las postales de la familia real en Madrid!

Por ABC Color
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El soberano español Felipe VI y la reina Letizia llegaron con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía al desfile que contó con la participación de más de 4.000 militares para celebrar el Día de la Fiesta Nacional.

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, llegando al tradicional desfile militar en Madrid en el marco del Día de la Fiesta Nacional. EFE/ Ballesteros)
La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, llegando al tradicional desfile militar en Madrid en el marco del Día de la Fiesta Nacional. EFE/ Ballesteros)

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El rey Felipe VI y la reina Letizia presidieron el desfile militar en Madrid. (EFE/ Ballesteros)
El rey Felipe VI y la reina Letizia presidieron el desfile militar en Madrid. (EFE/ Ballesteros)

La reina Letizia y sus hijas acudieron impecables a la celebración del 12 de octubre en Madrid. La esposa de Felipe VI lució un vestido midi rosado y lo complementó con un broche con perlas. La princesa Leonor llevó su uniforme militar y la infanta Sofía se decantó por un traje rojo compuesto por pantalón y blazer.

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La princesa Leonor y el rey Felipe VI realizaron una ofrenda floral durante el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid este lunes Día de la Fiesta Nacional. (EFE/Daniel González)
La princesa Leonor y el rey Felipe VI realizaron una ofrenda floral durante el tradicional desfile militar por las calles del centro de Madrid este lunes Día de la Fiesta Nacional. (EFE/Daniel González)

Así, la familia real española volvió a estar completa. ¡Sí! La infanta Sofía viajó desde París, donde estudia Ciencias Políticas en el Forward College, para sumarse a sus padres y su hermana mayor para presidir el desfile del Día de la Hispanidad.