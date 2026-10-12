Los reyes Felipe VI y Letizia con sus hijas presiden el desfile del Día de la Fiesta Nacional

El soberano español Felipe VI y la reina Letizia llegaron con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía al desfile que contó con la participación de más de 4.000 militares para celebrar el Día de la Fiesta Nacional.

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La reina Letizia y sus hijas acudieron impecables a la celebración del 12 de octubre en Madrid. La esposa de Felipe VI lució un vestido midi rosado y lo complementó con un broche con perlas. La princesa Leonor llevó su uniforme militar y la infanta Sofía se decantó por un traje rojo compuesto por pantalón y blazer.

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Así, la familia real española volvió a estar completa. ¡Sí! La infanta Sofía viajó desde París, donde estudia Ciencias Políticas en el Forward College, para sumarse a sus padres y su hermana mayor para presidir el desfile del Día de la Hispanidad.