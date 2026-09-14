Gente
14 de septiembre de 2026 a la - 09:34

El rey Felipe y sus hijas no se perdieron el Gran Premio de España de Fórmula 1

El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía a su llegada al Gran Premio de España de Fórmula Uno en el nuevo circuito de Madring en Madrid. (EFE/JuanJo Martín)
El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía a su llegada al Gran Premio de España de Fórmula Uno en el nuevo circuito de Madring en Madrid. (EFE/JuanJo Martín) JUANJO MARTIN

Felipe VI y sus hijas Leonor y Sofía disfrutaron de un domingo muy especial asistiendo al Gran Premio de España de Fórmula 1. El soberano junto a la princesa de Asturias y la infanta se llevaron todos los flashes de los medios presentes en el nuevo circuito de Madring.

Por ABC Color

El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía no se perdieron el Gran Premio de España de Fórmula Uno, disputado ayer domingo 13 de setiembre en el nuevo circuito de Madring, en la ciudad de Madrid.

El rey de España Felipe VI, acompañado de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, acudió el domingo al circuito de Madring para presenciar en directo la primera carrera de la historia de la Fórmula Uno en este trazado madrileño. (EFE/Casa Real/Francisco Gómez)
El rey de España Felipe VI, acompañado de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, acudió el domingo al circuito de Madring para presenciar en directo la primera carrera de la historia de la Fórmula Uno en este trazado madrileño. (EFE/Casa Real/Francisco Gómez)

Lea más: Felipe VI disfruta de sus vacaciones participando de la Copa del Rey de vela

El soberano español y sus hijas Leonor y Sofía presenciaron felices la primera carrera en el flamante circuito de Madring, el trazado madrileño que se estrenó recibiendo en su pista a los participantes del Gran Premio de España de Fórmula 1.

El rey de España Felipe VI, acompañado de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el circuito de Madring. (EFE/Casa Real/Francisco Gómez)
El rey de España Felipe VI, acompañado de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el circuito de Madring. (EFE/Casa Real/Francisco Gómez)

Lea más: La emoción del rey Felipe y sus hijas al levantar la Copa del Mundo

El rey Felipe llegó con un look distendido, compuesto por una camisa celeste, pantalón azul y saco beige. Mientras, la princesa de Asturias y su hermana menor lucieron pantalones blancos y frescas blusas. La gran ausente fue la reina Letizia.

El rey Felipe VI junto con la princesa de Asturias Leonor y la infanta Sofía observan la salida de la F1 ayer domingo durante el Gran Premio de España de Fórmula Uno en el nuevo circuito de Madring en Madrid. (EFE/JuanJo Martín)
El rey Felipe VI junto con la princesa de Asturias Leonor y la infanta Sofía observan la salida de la F1 ayer domingo durante el Gran Premio de España de Fórmula Uno en el nuevo circuito de Madring en Madrid. (EFE/JuanJo Martín)

Y, fue el rey Felipe VI el encargado de entregar el trofeo al italiano Andrea Kimi Antonelli, quien se consagró ganador del Gran Premio de España de Fórmula 1.

El rey Felipe hace entrega de su galardón al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, tras ganar este domingo el Gran Premio de España. (EFE/ Juanjo Martin)
El rey Felipe hace entrega de su galardón al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, tras ganar este domingo el Gran Premio de España. (EFE/ Juanjo Martin)