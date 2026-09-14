El rey Felipe y sus hijas no se perdieron el Gran Premio de España de Fórmula 1

El rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía no se perdieron el Gran Premio de España de Fórmula Uno, disputado ayer domingo 13 de setiembre en el nuevo circuito de Madring, en la ciudad de Madrid.

Lea más: Felipe VI disfruta de sus vacaciones participando de la Copa del Rey de vela

El soberano español y sus hijas Leonor y Sofía presenciaron felices la primera carrera en el flamante circuito de Madring, el trazado madrileño que se estrenó recibiendo en su pista a los participantes del Gran Premio de España de Fórmula 1.

Lea más: La emoción del rey Felipe y sus hijas al levantar la Copa del Mundo

El rey Felipe llegó con un look distendido, compuesto por una camisa celeste, pantalón azul y saco beige. Mientras, la princesa de Asturias y su hermana menor lucieron pantalones blancos y frescas blusas. La gran ausente fue la reina Letizia.

Y, fue el rey Felipe VI el encargado de entregar el trofeo al italiano Andrea Kimi Antonelli, quien se consagró ganador del Gran Premio de España de Fórmula 1.