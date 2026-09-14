El rey Felipe y sus hijas no se perdieron el Gran Premio de España de Fórmula 1
Felipe VI y sus hijas Leonor y Sofía disfrutaron de un domingo muy especial asistiendo al Gran Premio de España de Fórmula 1. El soberano junto a la princesa de Asturias y la infanta se llevaron todos los flashes de los medios presentes en el nuevo circuito de Madring.
Por ABC Color
El rey Felipe VI, la princesa Leonory la infanta Sofía no se perdieron el Gran Premio de España de Fórmula Uno, disputado ayer domingo 13 de setiembre en el nuevo circuito de Madring, en la ciudad de Madrid.
El soberano español y sus hijas Leonor y Sofía presenciaron felices la primera carrera en el flamante circuito de Madring, el trazado madrileño que se estrenó recibiendo en su pista a los participantes del Gran Premio de España de Fórmula 1.
El rey Felipe llegó con un look distendido, compuesto por una camisa celeste, pantalón azul y saco beige. Mientras, la princesa de Asturias y su hermana menor lucieron pantalones blancos y frescas blusas. La gran ausente fue la reina Letizia.
Y, fue el rey Felipe VI el encargado de entregar el trofeo al italiano Andrea Kimi Antonelli, quien se consagró ganador del Gran Premio de España de Fórmula 1.