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10 de julio de 2026 a la - 11:16

La princesa Leonor culminó su formación militar

El rey Felipe VI entrega la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico a la Princesa Leonor, durante el acto de entrega de los reales despachos de empleo de los tenientes de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), este viernes en San Javier. (EFE/Marcial Guillén)
El rey Felipe VI entrega la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico a la Princesa Leonor, durante el acto de entrega de los reales despachos de empleo de los tenientes de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), este viernes en San Javier. (EFE/Marcial Guillén) Marcial Guillén

La princesa Leonor terminó su formación militar luego de tres años y recibió la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico de manos de su padre, el rey Felipe VI. ¡Pasá y mirá las postales de la futura reina de España!

Por ABC Color

Leonor de Borbón culminó su formación militar tras pasar por la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar y la Academia del Aire y del Espacio. Así, la princesa de Asturias cerró una etapa fundamental en su vida como futura reina de España.

La princesa de Asturias, Leonor, durante el acto de entrega de los reales despachos de empleo de los tenientes de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en San Javier. (EFE/Marcial Guillén)
La princesa de Asturias, Leonor, durante el acto de entrega de los reales despachos de empleo de los tenientes de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en San Javier. (EFE/Marcial Guillén)

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Y, fue su padre, el rey Felipe VI el encargado de entregar la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico a la princesita Leonor, ante las atentas miradas de su madre, la reina Letizia, y su hermana, la infanta Sofía.

¡Una postal llena de amor entre padre e hija! El rey Felipe VI y la princesa Leonor. (EFE/Marcial Guillén)
¡Una postal llena de amor entre padre e hija! El rey Felipe VI y la princesa Leonor. (EFE/Marcial Guillén)

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El rey Felipe VI, acompañado por la reina Letizia y la infanta Sofía presidió el acto de entrega de los reales despachos de empleo de los tenientes de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA). (EFE/Marcial Guillén)
El rey Felipe VI, acompañado por la reina Letizia y la infanta Sofía presidió el acto de entrega de los reales despachos de empleo de los tenientes de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA). (EFE/Marcial Guillén)

Ahora, Leonor disfrutará del verano europeo, aunque dicen que ya tiene en su agenda compromisos oficiales en Girona y Mallorca.

La reina Letizia abraza a la princesa de Asturias, Leonor, en presencia del rey Felipe VI y de la infanta Sofia, durante el acto en San Javier. (EFE/Marcial Guillén)
La reina Letizia abraza a la princesa de Asturias, Leonor, en presencia del rey Felipe VI y de la infanta Sofia, durante el acto en San Javier. (EFE/Marcial Guillén)

Luego, dentro de pocos meses, la princesa de Asturias comenzará su etapa como universitaria, pues estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.