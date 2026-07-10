La princesa Leonor culminó su formación militar

La princesa Leonor terminó su formación militar luego de tres años y recibió la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico de manos de su padre, el rey Felipe VI. ¡Pasá y mirá las postales de la futura reina de España!
Por ABC Color
Leonor de Borbón culminó su formación militar tras pasar por la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval Militar y la Academia del Aire y del Espacio. Así, la princesa de Asturias cerró una etapa fundamental en su vida comofutura reina de España.
Y, fue su padre, el rey Felipe VI el encargado de entregar la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico a la princesita Leonor, ante las atentas miradas de su madre, la reina Letizia, y su hermana, la infanta Sofía.