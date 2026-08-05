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05 de agosto de 2026 a la - 11:41

Felipe VI disfruta de sus vacaciones participando de la Copa del Rey de vela

El rey Felipe VI a bordo del Hispania participando de la Copa del Rey de vela, en la bahía de Palma. (EFE/Ballesteros)
El rey Felipe VI a bordo del Hispania participando de la Copa del Rey de vela, en la bahía de Palma. (EFE/Ballesteros) Ballesteros

Felipe VI de España pasa sus vacaciones de verano en Mallorca acompañado de toda su familia. Y, entre los principales entretenimientos en sus días de relax, participa de un campeonato de vela. ¡Pasá y mirá las fotos del rey!

Por ABC Color

El rey Felipe VI a bordo del Hispania participa de la 44 edición de la Copa del Rey de Vela, que se desarrolla en la bahía de Palma de Mallorca.

El rey Felipe VI saludando antes de zarpar para participar en la 44 edición de la Copa del Rey de vela. (EFE/Ballesteros)
El rey Felipe VI saludando antes de zarpar para participar en la 44 edición de la Copa del Rey de vela. (EFE/Ballesteros)

Como cada año, el rey de España llegó a la isla balear con la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, para disfrutar de unos días de descanso lejos del Palacio de la Zarzuela.

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Felipe VI a la caña del 'Hispania' durante la 44 edición de la Copa del Rey en la bahía de Palma. (EFE/Ballesteros)
Felipe VI a la caña del 'Hispania' durante la 44 edición de la Copa del Rey en la bahía de Palma. (EFE/Ballesteros)

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El rey Felipe VI de España (tercero por la izquierda) gobierna el velero Hispania durante la 44.ª edición de la regata Copa del Rey, frente a la costa de Palma de Mallorca. (JAIME REINA / AFP)
El rey Felipe VI de España (tercero por la izquierda) gobierna el velero Hispania durante la 44.ª edición de la regata Copa del Rey, frente a la costa de Palma de Mallorca. (JAIME REINA / AFP)

Desde el Real Club Náutico de Palma, Felipe VI zarpó a bordo del buque Hispania, que sustituye al mítico Aifos luego de 20 años, para competir en la nueva edición de la ya tradicional Copa del Rey de vela.

La regata oficial comenzó ayer 4 de agosto y se extenderá hasta el sábado 8 de agosto.