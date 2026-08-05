Felipe VI disfruta de sus vacaciones participando de la Copa del Rey de vela

El rey Felipe VI a bordo del Hispania participa de la 44 edición de la Copa del Rey de Vela, que se desarrolla en la bahía de Palma de Mallorca.
Como cada año, el rey de España llegó a la isla balear con la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, para disfrutar de unos días de descanso lejos del Palacio de la Zarzuela.
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Desde el Real Club Náutico de Palma, Felipe VI zarpó a bordo del buque Hispania, que sustituye al mítico Aifos luego de 20 años, para competir en la nueva edición de la ya tradicional Copa del Rey de vela.
La regata oficial comenzó ayer 4 de agosto y se extenderá hasta el sábado 8 de agosto.