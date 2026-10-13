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13 de octubre de 2026 - 09:34

Joshua Duerksen y Anneke Rahn, cada día más enamorados

Joshua Duerksen con traje oscuro y Anneke Rahn en vestido azul claro y abrigo blanco, sonriendo en un ambiente festivo con flores.
Muy enamorados, Joshua Duerksen y Anneke Rahn.Instagram/Anneke Rahn

El piloto Joshua Duerksen y su novia Anneke Rahn se muestran cada día más enamorados. La joven parejita derrocha amor a donde vaya. ¡Pasá y mirá las postales que compartió la pareja del corredor de Fórmula 2!

Por ABC Color
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Joshua Duerksen y la cantante y diseñadora Anneke Rahn están muy enamorados. El piloto paraguayo y su novia, una vez más, se mostraron felices compartiendo besos, abrazos y miradas cómplices en las redes sociales.

Joshua Duerksen en chaqueta oscura y Anneke Rahn en vestido azul claro, sonriendo en un entorno festivo.
¡Tierna postal! Joshua Duerksen besa la frente de Anneke Rahn. (Instagram/Anneke Rahn)

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La relación entre Joshua Duerksen y Anneke Rahn va viento en popa. La bella novia es la fan número 1 del piloto paraguayo de Fórmula 2 y cada vez que puede viaja para acompañarlo de cerca en las carreras, tal como lo hizo en el Grand Prix de Gran Bretaña y en el GP de Miami.

Recientemente, Anneke Rhan también estuvo presente en Portugal para ver conducir a su enamorado Joshua Duerksen por primera vez un monoplaza de Fórmula 1.

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Joshua Duerksen en traje oscuro sonríe junto a Anneke Rahn con vestido azul claro y chaqueta blanca, en ambiente festivo.
¡Hermosa parejita! Joshua Duerksen y Anneke Rahn. (Instagram/Anneke Rahn)

Joshua Duerksen y Anneke Rahn cumplirán cuatro años de noviazgo en diciembre próximo. Y, así como va la relación, quizás muy pronto el piloto le entregará el anillo de compromiso a la bella diseñadora de moda. ¡A estar atentos!