Joshua Duerksen y Anneke Rahn, cada día más enamorados

Joshua Duerksen y la cantante y diseñadora Anneke Rahn están muy enamorados. El piloto paraguayo y su novia, una vez más, se mostraron felices compartiendo besos, abrazos y miradas cómplices en las redes sociales.

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La relación entre Joshua Duerksen y Anneke Rahn va viento en popa. La bella novia es la fan número 1 del piloto paraguayo de Fórmula 2 y cada vez que puede viaja para acompañarlo de cerca en las carreras, tal como lo hizo en el Grand Prix de Gran Bretaña y en el GP de Miami.

Recientemente, Anneke Rhan también estuvo presente en Portugal para ver conducir a su enamorado Joshua Duerksen por primera vez un monoplaza de Fórmula 1.

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Joshua Duerksen y Anneke Rahn cumplirán cuatro años de noviazgo en diciembre próximo. Y, así como va la relación, quizás muy pronto el piloto le entregará el anillo de compromiso a la bella diseñadora de moda. ¡A estar atentos!