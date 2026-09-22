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22 de septiembre de 2026 a la - 17:40

El emotivo mensaje de la novia Joshua Duerksen tras verlo conducir un monoplaza de Fórmula 1

Joshua Duerksen en overol negro y Anneke Rahn en vestido multicolor, sonriendo y abrazándose en un taller de automovilismo.
Joshua Duerksen y Anneke Rahn se abrazan felices.Instagram/Anneke Rahn

Joshua Duerksen hizo historia al convertirse en el primer piloto paraguayo en conducir un monoplaza de Fórmula 1. Su novia Anneke Rahn estuvo presente en tan importante ocasión en la carrera de Joshua y le dejó un emotivo mensaje en las redes. ¡Pasá y leé!

Por ABC Color
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Anneke Rahn, la novia de Joshua Duerksen, se mostró emocionada y feliz tras ver al piloto compatriota cumplir su gran anhelo y manejar un monoplaza de Fórmula 1.

Joshua Duerksen en mono negro abraza a Anneke Rahn, vestida con vestido negro con puntos blancos, ambos sonriendo en un garaje.
Joshua Duerksen y Anneke Rahn se abrazan en el garaje de un circuito de carreras, reflejando gran felicidad. (Instagram/Anneke Rahn)

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Lo lograste mi amor. Qué lindo poder estar a tu lado y verte cumplir uno de tus sueños más grandes. Gracias a Dios por permitirnos vivir este momento juntos”, comenzó escribiendo Anneke Rahn en su cuenta de Instagram junto a las imágenes donde se la ve con su novio Joshua Duerksen.

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Joshua Duerksen en traje de piloto abrazando a Anneke Rahn, vestida con un vestido de lunares, en un taller con un coche de carreras de fondo.
"Gracias a Dios por permitirnos vivir este momento juntos", expresó Anneke Rahn en el mensaje dirigido a Joshua Duerksen. (Instagram/Anneke Rahn)

“No puedo explicar lo orgullosa que estoy de vos. Te amo y siempre voy a estar junto a vos, en cada paso y en cada sueño”, destacó Anneke Rahn.

La cantante y diseñadora Anneke Rahn y el piloto Joshua Duerksen se muestran cada día más enamorados. En diciembre próximo, la parejita ya cumplirá cuatro años de noviazgo.