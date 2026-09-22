El emotivo mensaje de la novia Joshua Duerksen tras verlo conducir un monoplaza de Fórmula 1

Anneke Rahn, la novia de Joshua Duerksen, se mostró emocionada y feliz tras ver al piloto compatriota cumplir su gran anhelo y manejar un monoplaza de Fórmula 1.

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“Lo lograste mi amor. Qué lindo poder estar a tu lado y verte cumplir uno de tus sueños más grandes. Gracias a Dios por permitirnos vivir este momento juntos”, comenzó escribiendo Anneke Rahn en su cuenta de Instagram junto a las imágenes donde se la ve con su novio Joshua Duerksen.

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“No puedo explicar lo orgullosa que estoy de vos. Te amo y siempre voy a estar junto a vos, en cada paso y en cada sueño”, destacó Anneke Rahn.

La cantante y diseñadora Anneke Rahn y el piloto Joshua Duerksen se muestran cada día más enamorados. En diciembre próximo, la parejita ya cumplirá cuatro años de noviazgo.