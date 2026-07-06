Joshua Duerksen sorprendió a Anneke Rahn por su cumple en el GP de Gran Bretaña

Joshua Duerksen disputó la séptima fecha de la FIA Fórmula 2 en el Gran Premio de Gran Bretaña. Además de correr en el icónico circuito de Silverstone, el piloto paraguayo se puso romántico y sorprendió a su novia Annecke Rahn por su cumpleaños con un agasajo en los boxes.
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Tortas, globos y el tradicional cartel de “Feliz Cumpleaños” no faltaron en la celebración sorpresa que Joshua Duerksen preparó con mucho amor para Anneke Rahn, quien viajó desde nuestro país hasta Inglaterra para apoyar a su novio piloto en el Gran Premio de Gran Bretaña.
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Anneke Rahn se mostró emocionada y feliz mientras su enamorado Joshua Duerksen la llenaba de mimos y besos para celebrar su nueva vuelta al sol.