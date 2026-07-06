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06 de julio de 2026 a la - 14:04

Joshua Duerksen sorprendió a Anneke Rahn por su cumple en el GP de Gran Bretaña

Joshua Duerksen sonríe con camiseta de rayas, mientras Anneke Rahn luce un vestido blanco y sostiene un pastel con velas.
¡Enamorados! Joshua Duerksen y Anneke Rahn sosteniendo pasteles de cumpleaños y rodeados de globos.Instagram/Anneke Rahn

Joshua Duerksen el fin de semana corrió el Gran Premio de Gran Bretaña y en ese marco preparó una sorpresa para su novia Anneke Rahn. El paraguayo organizó una celebración con torta, globos y carteles para agasajar a la cumpleañera en los boxes de Silverstone.

Por ABC Color

Joshua Duerksen disputó la séptima fecha de la FIA Fórmula 2 en el Gran Premio de Gran Bretaña. Además de correr en el icónico circuito de Silverstone, el piloto paraguayo se puso romántico y sorprendió a su novia Annecke Rahn por su cumpleaños con un agasajo en los boxes.

Joshua Duerksen en camiseta blanca con franjas rojas y Anneke Rahn sonríen abrazados junto a un pastel de cumpleaños.
Joshua Duerksen y Anneke Rahn se abrazan en la celebración de cumpleaños de la joven. (Instagram/Anneke Rahn)

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Tortas, globos y el tradicional cartel de “Feliz Cumpleaños” no faltaron en la celebración sorpresa que Joshua Duerksen preparó con mucho amor para Anneke Rahn, quien viajó desde nuestro país hasta Inglaterra para apoyar a su novio piloto en el Gran Premio de Gran Bretaña.

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Willa Grissin Rosmaring sopla las velas de su pastel, rodeada de Joshua Duerksen, sonriente, en un ambiente festivo.
Anneke Rahn soplando las velitas de su torta de cumpleaños ante la tierna mirada de Joshua Duerksen. (Instagram/Anneke Rahn)

Anneke Rahn se mostró emocionada y feliz mientras su enamorado Joshua Duerksen la llenaba de mimos y besos para celebrar su nueva vuelta al sol.