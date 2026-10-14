Gretha Matiauda intensifica su preparación rumbo al certamen Miss Universo 2026

Gretha Matiauda cuenta emocionada los días que faltan para el inicio del certamen Miss Universo 2026, donde llevará en alto el nombre de Paraguay. Nuestra reina de belleza, en la previa del concurso, intensifica su preparación y ultima detalles de su viaje rumbo a la Isla del Encanto.

“¡La máxima preparación rumbo al Miss Universo 2026 está en marcha! Nuestra hermosa Miss Paraguay 2026 se encuentra afinando cada detalle de su gran participación internacional junto a la indiscutible hacedora de reinas, la gran Gisselle Reyes”, se puede leer en la cuenta de Instagram de Miss Universe Paraguay.

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“Disciplina, elegancia, postura y una actitud arrolladora sobre el escenario son solo algunas de las claves que se están trabajando en esta exclusiva clase de pasarela. ¡La actitud de una reina se construye paso a paso con excelencia!“, destaca la publicación en redes de Miss Universe Paraguay.

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Gretha Matiauda está desarrollando clases intensivas de pasarela con la venezolana Gisselle Reyes, preparadora de misses con amplia trayectoria.

El calendario oficial de la edición número 75 del certamen Miss Universo indica que el 21 de noviembre será el desfile de trajes nacionales, el 22 de noviembre se desarrollará la preliminar y el 24 de noviembre tendrá lugar la gran gala final.