Gente
14 de octubre de 2026 - 09:35

Gretha Matiauda intensifica su preparación rumbo al certamen Miss Universo 2026

Gretha Matiauda, con vestido rosa y banda de Miss Universe Paraguay 75, posa de pie en la playa con mar y cielo nublado de fondo.
Gretha Matiauda posa en la playa con un vestido rosa y la banda de Miss Universe Paraguay.Instagram/Gretha Matiauda

La paraguaya Gretha Matiauda está a un mes de viajar rumbo a Puerto Rico para representarnos en Miss Universo 2026 y su preparación integral no para. Ahora, la reina belleza guaraní se encuentra intenfisicando sus clases de pasarela con una icónica preparadora de misses.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Gretha Matiauda cuenta emocionada los días que faltan para el inicio del certamen Miss Universo 2026, donde llevará en alto el nombre de Paraguay. Nuestra reina de belleza, en la previa del concurso, intensifica su preparación y ultima detalles de su viaje rumbo a la Isla del Encanto.

“¡La máxima preparación rumbo al Miss Universo 2026 está en marcha! Nuestra hermosa Miss Paraguay 2026 se encuentra afinando cada detalle de su gran participación internacional junto a la indiscutible hacedora de reinas, la gran Gisselle Reyes”, se puede leer en la cuenta de Instagram de Miss Universe Paraguay.

Gretha Matiauda posa en un vestido rojo brillante con banda de Miss Universe Paraguay, en fondo abstracto colorido.
La paraguaya Gretha Matiauda en el evento Miss Universe Philanthropy Gala en Miami. (Instagram/Gretha Matiauda)

Lea más: Miss Universo 2026 ya tiene fecha y Gretha Matiauda se prepara para representar a Paraguay

Disciplina, elegancia, postura y una actitud arrolladora sobre el escenario son solo algunas de las claves que se están trabajando en esta exclusiva clase de pasarela. ¡La actitud de una reina se construye paso a paso con excelencia!“, destaca la publicación en redes de Miss Universe Paraguay.

Lea más: Gretha Matiauda brilló en la gala benéfica de Miss Universo 2026

Gretha Matiauda está desarrollando clases intensivas de pasarela con la venezolana Gisselle Reyes, preparadora de misses con amplia trayectoria.

Gretha Matiauda sonríe mientras camina con vestido morado y banda de Miss Universo Paraguay en un entorno moderno.
La Miss Universo Paraguay Gretha Matiauda en una reciente visita aTelemundo. (Instagram/Gretha Matiauda)

El calendario oficial de la edición número 75 del certamen Miss Universo indica que el 21 de noviembre será el desfile de trajes nacionales, el 22 de noviembre se desarrollará la preliminar y el 24 de noviembre tendrá lugar la gran gala final.