Gretha Matiauda: “Ser Miss Universo Paraguay no es solo llevar una corona, es llevar la voz de un país”

Gretha Matiauda es la flamante Miss Universo Paraguay. La joven de 24 años que nos representará en el certamen Miss Universo 2026 fue coronada anoche durante una ceromonia realizada en uno de los salones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Esta mañana en su cuenta de Instagram, Gretha Matiauda escribió emocionada: “Buenos días Paraguay. Hoy comienzo a escribir una nueva historia, un nuevo capítulo donde los sueños dejan de ser promesas… y se convierten en responsabilidad. Ser Miss Universo Paraguay no es solo llevar una corona, es llevar la voz de un país, el alma de su gente y la fuerza de cada mujer que nunca dejó de creer”.

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“Despierto con gratitud en el corazón, con los pies en la tierra y la mirada puesta en el universo. Porque este sueño ya no es solo mío, es de todos los que caminan conmigo. Y hoy, más que nunca, elijo ser luz, propósito y transformación”, destacó la flamante Miss Universo Paraguay Gretha Matiauda en la publicación en Instagram, red social donde cosecha más de 222 mil seguidores.