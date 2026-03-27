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27 de marzo de 2026 - 16:47

Gretha Matiauda: “Ser Miss Universo Paraguay no es solo llevar una corona, es llevar la voz de un país”

La nueva Miss Universo Paraguay, Gretha Matiauda, saludando tras su coronación. (Pedro González)
La nueva Miss Universo Paraguay, Gretha Matiauda, saludando tras su coronación. (Pedro González) Pedro Gonzalez

Gretha Matiauda (24) fue coronada como Miss Universo Paraguay 2026 anoche en una gala realizada en uno de los salones de la Confederación Sudamericana de Fútbol. “Hoy comienzo a escribir una nueva historia, un nuevo capítulo donde los sueños dejan de ser promesas… y se convierten en responsabilidad", expresó esta mañana la joven que nos representará en el certamen universal.

Por ABC Color

Gretha Matiauda es la flamante Miss Universo Paraguay. La joven de 24 años que nos representará en el certamen Miss Universo 2026 fue coronada anoche durante una ceromonia realizada en uno de los salones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Gretha Matiauda dirigió unas palabras al público tras su coronación como Miss Universo Paraguay 2026. (Pedro González)
Gretha Matiauda dirigió unas palabras al público tras su coronación como Miss Universo Paraguay 2026. (Pedro González)

Esta mañana en su cuenta de Instagram, Gretha Matiauda escribió emocionada: “Buenos días Paraguay. Hoy comienzo a escribir una nueva historia, un nuevo capítulo donde los sueños dejan de ser promesas… y se convierten en responsabilidad. Ser Miss Universo Paraguay no es solo llevar una corona, es llevar la voz de un país, el alma de su gente y la fuerza de cada mujer que nunca dejó de creer”.

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Gretha Matiauda fue coronada por la saliente Miss Universo Paraguay, Yanina Gómez. (Pedro González)
Gretha Matiauda fue coronada por la saliente Miss Universo Paraguay, Yanina Gómez. (Pedro González)

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“Despierto con gratitud en el corazón, con los pies en la tierra y la mirada puesta en el universo. Porque este sueño ya no es solo mío, es de todos los que caminan conmigo. Y hoy, más que nunca, elijo ser luz, propósito y transformación”, destacó la flamante Miss Universo Paraguay Gretha Matiauda en la publicación en Instagram, red social donde cosecha más de 222 mil seguidores.