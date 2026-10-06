Gretha Matiauda brilló en la gala benéfica de Miss Universo 2026

Gretha Matiuada y misses de diferentes países llegaron hasta Miami, Florida (Estados Unidos) para ser parte de un evento solidario llamado Miss Universe Philanthropy Gala, “Beyond The Crown”.

Nuestra bella compatriota arribó a la cita benéfica enfundada en un elegante maxivestido rojo que resaltaba su escultural figura.

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“El propósito deja huella cuando se convierte en acción. Ayer viví una noche muy especial, llevé a Paraguay en el pecho y conocí a algunas de mis Miss Universe sisters, mujeres con quienes comparto sueños y el deseo de hacer la diferencia”, expresó Gretha Matiauda en sus cuenta de Instagram al tiempo de destacar: “Representar a mi país es un honor. Convertir esta oportunidad en impacto es mi compromiso”.

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En las historias de Instagram de la Organización Miss Universe se puede leer: “Con el objetivo de seguir ampliando el alcance de su plataforma y generar un mayor impacto social, la Organización Miss Universo celebró este fin de semana una gala benéfica en Miami en apoyo a las iniciativas filantrópicas, de liderazgo y de servicio de Miss Universo, las cuales trascienden la corona”.

Recordemos que la gran gala final de Miss Universe 2026 será el martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico.