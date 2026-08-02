Miss Universo 2026 ya tiene fecha y Gretha Matiauda se prepara para representar a Paraguay

Hace unos días se anunció la fecha, sede y otros detalles más del certamen Miss Universo 2026, que en su edición número 75 promete ser más que especial.

“Durante 75 años, los sueños se han hecho realidad en el escenario de Miss Universo. Este mes de noviembre, una nueva reina hará historia”, se puede leer en la cuenta de Instagram Miss Universe.

El sábado 21 de noviembre será el Desfile de Trajes Nacionales, el domingo 22 de noviembre se desarrollará la Competencia Preliminar y el martes 24 de noviembre tendrá lugar la esperada gran final de la edición número 75 del certamen Miss Universo, que este año se celebrará en Puerto Rico.

La gala final será en el Coliseo José Miguel Agrelot, escenario donde la mexicana Fátima Bosch coronará a la Miss Universo 2026.

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Gretha se alista para el certamen en Puerto Rico

La Miss Universo Paraguay 2026 Gretha Matiauda será nuestra representante en la Edición Diamante del certamen, que abarcará actividades culturales, comunitarias y turísticas en Puerto Rico.

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La bella compatriota Gretha Matiauda, quien fue coronada como Miss Universo Paraguay 2026 a finales de marzo pasado, viene preparándose integralmente para llevar en alto la bandera de nuestro país.

Además, Gretha Matiauda ya realizó varios viajes internacionales llevando la corona de Miss Universo Paraguay 2026. Así, a inicios de mayo visitó Mónaco, donde en un evento exclusivo en el Monaco Yacht Club se encontró con la actual Miss Universo Fátima Bosch.

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Gretha Matiauda también estuvo en Miami entre el 27 de mayo y el 3 de junio desarrollando una apretada agenda que incluyó desfiles internacionales, sesiones de fotos y entrevistas en varios programas de Telemundo. Posteriormente, dijo presente en el Mundial 2026 apoyando a la Albirroja.

Y, hace unos días, Gretha Matiauda deslumbró en la ceremonia de coronación de la nueva soberana boliviana. “Bolivia, gracias por una noche inolvidable. Feliz de acompañar la elección de Miss Universe Bolivia y compartir este momento junto a reinas de Latinoamérica”, expresó la Miss Universo Paraguay en su cuenta de Instagram.

Gretha Matiauda sigue con su ardua preparación para representarnos en Puerto Rico, ahora ya con fecha oficial confirmada para la gran final del certamen Miss Universo 2026.