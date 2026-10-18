Jorge Puig abre el álbum de sus vacaciones por Europa

Jorge Puig armó sus maletas, subió a un avión y desembarcó en Europa. “Fui 15 días a recorrer países que ya conocía y otros que no. Visité España, Francia, Italia, Inglaterra, Escocia e Irlanda. Viajamos entre cinco, amigas y amigos”, comenzó contándonos el comunicador.

El conductor de La Movida de Cardinal Romance recorrió los sitios más icónicos de cada uno de los países a donde llegó en el marco de sus vacaciones 2026.

“En Roma visitamos el Museo del Vaticano y la Capilla Sixtina. Entramos a cada uno de los recovecos que te permiten. El Coliseo lo tienes también al alcance para sacarte fotos”, nos dijo Jorge Puig, quien además destacó: “También estuvimos en Venecia, una ciudad soñada con sus canales, ir y venir en su sistema de transporte, el vaporetto, es una experiencia única. Visitamos Murano, es impresionante las maravillas que hacen con el vidrio, verdaderas obras de arte. Paseamos en góndola y, por supuesto, la pizza, la pasta y el aperol no podían faltar”.

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Jorge Puig y su paso por París, Madrid y Londres

Luego, Jorge Puig continuó revelándonos acerca de su recorrido en Francia. “En París visitamos la Torre Eiffel, subimos hasta el nivel más alto; el Museo del Louvre, que si bien es cierto ya los conocía, gente del grupo no. A la noche, hicimos un crucero con cena en el legendario Bateaux, una cena de cinco pasos, una experiencia inolvidable”.

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“En Madrid disfruté de la gastronomía y todos los lugares preciosos. Hice compras de ropas, discos, no me quiero acordar... Quería tener la posibilidad de traer cinco maletas llenas”, expresó entre risas Jorge Puig.

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“En la capital de Inglaterra no podía dejar de subir al Ojo de Londres y visitar los museos como el de Madame Tussauds. Además del Tower Bridge y el Big Ben. Vimos el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham, la Torre de Londres, el Palacio de Westminster”, nos contó Jorge Puig.

La ruta de Jorge continuó por Edimburgo y Dublín

Sobre su visita a Edimburgo, capital de Escocia, el conductor de Cardinal Romance recordó: “Eso fue cansador porque las subidas y bajadas te matan, colinas que subir y bajar escaleras de hasta 100 escalones. Una hermosa ciudad, recomendadísimo el Castillo de Edimburgo, hay que recorrerlo y conocer toda la historia que tiene. Pero es carísimo para nuestra moneda, tanto Edimburgo como Londres”.

Y con respecto a Dublín, capital de Irlanda, Jorge Puig aseguró: “Es una ciudad preciosa. Lo primero que hicimos fue probar la Guinnes cerveza negra, que tiene en su sabor un dejo a café. En lo personal no soy cervecero pero la probé y no me gustó”.

“Conocimos el casco antiguo de Dublín, las wiskerías. Es impresionante cómo cualquier lunes a las 9:00 la gente está tomando cerveza y justamente nos hospedamos en la zona de Temple Bar, el corazón del ruido en Dublín”, relató Jorge Puig.

El presentador de La Movida aseguró que volvió con las pilas recargadas para terminar este 2026, “pero también preparando las siguientes vacaciones para el 2027”.

“Como siempre digo, viajar es la mejor inversión, el viajar te abre la mente. Pero también te muestra lo lejos que estamos en nuestro país de ser como otros países, ya sea en la limpieza, el orden del tránsito y un sinfín de cosas que se podrían poner en práctica”, expresó Jorge Puig antes de despedirse de ABC Digital.