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18 de octubre de 2026 - 10:00

Jorge Puig abre el álbum de sus vacaciones por Europa

Hombre con camiseta gris y pantalones cortos claros junto a cabina telefónica roja, con clima nublado y Big Ben detrás.
Jorge Puig junto a una emblemática cabina telefónica roja en Londres, con el Big Ben y el Palacio de Westminster al fondo.Gentileza

El conductor Jorge Puig vivió unas soñadas vacaciones. ¡Sí! El presentador de Cardinal Romance recorrió Europa durante 15 días y visitó España, Francia, Italia, Inglaterra, Escocia e Irlanda. Hoy, el comunicador comparte su álbum de fotos con los lectores de ABC Digital. ¡Adelante!

Por ABC Color
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Jorge Puig armó sus maletas, subió a un avión y desembarcó en Europa. “Fui 15 días a recorrer países que ya conocía y otros que no. Visité España, Francia, Italia, Inglaterra, Escocia e Irlanda. Viajamos entre cinco, amigas y amigos”, comenzó contándonos el comunicador.

El conductor de La Movida de Cardinal Romance recorrió los sitios más icónicos de cada uno de los países a donde llegó en el marco de sus vacaciones 2026.

Hombre con cabello oscuro y barba, viste camiseta gris y jeans, frente al Coliseo con cielo nublado.
Jorge Puig posando frente al Coliseo de Roma, disfrutando del icónico monumento.

“En Roma visitamos el Museo del Vaticano y la Capilla Sixtina. Entramos a cada uno de los recovecos que te permiten. El Coliseo lo tienes también al alcance para sacarte fotos”, nos dijo Jorge Puig, quien además destacó: “También estuvimos en Venecia, una ciudad soñada con sus canales, ir y venir en su sistema de transporte, el vaporetto, es una experiencia única. Visitamos Murano, es impresionante las maravillas que hacen con el vidrio, verdaderas obras de arte. Paseamos en góndola y, por supuesto, la pizza, la pasta y el aperol no podían faltar”.

Hombre con barba, camiseta gris oscuro y azul, gesticulando ante la iluminada Fontana di Trevi en un ambiente nocturno.
Jorge Puig frente a la Fontana di Trevi en Roma.

Lea más: Jorge Puig, un gran coleccionista de discos: “Calculo que tengo alrededor de 3.000”

Hombre sonriente en primer plano con camiseta marrón, mientras otro rema en fondo, rodeados de canales venecianos.
¡Feliz! Jorge Puig hizo el tradicional paseo en góndola en un canal de Venecia.

Jorge Puig y su paso por París, Madrid y Londres

Luego, Jorge Puig continuó revelándonos acerca de su recorrido en Francia. “En París visitamos la Torre Eiffel, subimos hasta el nivel más alto; el Museo del Louvre, que si bien es cierto ya los conocía, gente del grupo no. A la noche, hicimos un crucero con cena en el legendario Bateaux, una cena de cinco pasos, una experiencia inolvidable”.

Hombre de pie en camiseta oscura y barba, sonriente, con copa de champagne, frente a la Torre Eiffel iluminada de noche.
En la noche parisina. Jorge Puig disfrutando de una celebración al aire libre con la Torre Eiffel de fondo y una copa de champán en manos.

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Hombre con camiseta azul y barba señala hacia la pirámide del Louvre, con ciclista y autobús al fondo.
El conductor Jorge Puig posando frente a la pirámide del Louvre en París mientras un ciclista pasa a su lado.

“En Madrid disfruté de la gastronomía y todos los lugares preciosos. Hice compras de ropas, discos, no me quiero acordar... Quería tener la posibilidad de traer cinco maletas llenas”, expresó entre risas Jorge Puig.

Hombre de cabello corto y barba, con camiseta terracota, posando junto a una barandilla azul frente al puente.
El conductor de Cardinal Romance Jorge Puig en el Puente de la Torre de Londres.

“En la capital de Inglaterra no podía dejar de subir al Ojo de Londres y visitar los museos como el de Madame Tussauds. Además del Tower Bridge y el Big Ben. Vimos el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham, la Torre de Londres, el Palacio de Westminster”, nos contó Jorge Puig.

La ruta de Jorge continuó por Edimburgo y Dublín

Sobre su visita a Edimburgo, capital de Escocia, el conductor de Cardinal Romance recordó: “Eso fue cansador porque las subidas y bajadas te matan, colinas que subir y bajar escaleras de hasta 100 escalones. Una hermosa ciudad, recomendadísimo el Castillo de Edimburgo, hay que recorrerlo y conocer toda la historia que tiene. Pero es carísimo para nuestra moneda, tanto Edimburgo como Londres”.

Hombre con barba y gafas oscuras, vestido con camiseta roja y chaqueta negra, frente al Castillo de Edimburgo.
Modo turista. Jorge Puig en el Castillo de Edimburgo.

Y con respecto a Dublín, capital de Irlanda, Jorge Puig aseguró: “Es una ciudad preciosa. Lo primero que hicimos fue probar la Guinnes cerveza negra, que tiene en su sabor un dejo a café. En lo personal no soy cervecero pero la probé y no me gustó”.

“Conocimos el casco antiguo de Dublín, las wiskerías. Es impresionante cómo cualquier lunes a las 9:00 la gente está tomando cerveza y justamente nos hospedamos en la zona de Temple Bar, el corazón del ruido en Dublín”, relató Jorge Puig.

El presentador de La Movida aseguró que volvió con las pilas recargadas para terminar este 2026, “pero también preparando las siguientes vacaciones para el 2027”.

Hombre calvo con barba en camiseta marrón e inclinación hacia una mujer rubia en vestido negro en Madame Tussauds.
Jorge Puig junto a la figura de cera de Lady Gaga, en el Madame Tussauds en Londres.

“Como siempre digo, viajar es la mejor inversión, el viajar te abre la mente. Pero también te muestra lo lejos que estamos en nuestro país de ser como otros países, ya sea en la limpieza, el orden del tránsito y un sinfín de cosas que se podrían poner en práctica”, expresó Jorge Puig antes de despedirse de ABC Digital.