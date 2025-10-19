Jorge Puig desembarca mañana en Cardinal Romance con “La Movida”

Desde este lunes 20 de octubre, en la 98.5 sonarán las mejores baladas de ayer, hoy y siempre. ¡Sí! Regresa Cardinal Romance y Jorge Puig desembarcará con “La Movida”, programa que irá de lunes a viernes, de 9.00 a 12.00.

“Estoy muy feliz desde el primer día que me llamaron hace meses atrás para contarme del proyecto y desde el primer momento me hizo mucha ilusión”, expresó emocionado el icónico conductor Jorge Puig.

Ante la consulta qué ofrecerás a tus incondicionales oyentes desde este lunes, Jorge Puig no dudó en responder: “A los oyentes les ofreceremos lo que ellos quieren justamente, buena música, temas de ayer, de hoy, de siempre, y también temas actuales, por supuesto dentro de lo que es música romántica”.

“‘La Movida’ estuvo 10 años en Cardinal y 12 años en radio Amor y ahora vuelve a su casa original”, siguió contándonos Jorge Puig, a quien preguntamos cómo será la interacción con el público en la 98.5. “El programa siempre se caracterizó por eso, por darle mucha importancia a lo que los oyentes piden dentro de nuestras posibilidades y que el departamento de programación lo permita también, no podemos poner algo descabellado que de repente pueda llegar a pedir la gente”, aseguró el conductor.

Cientos de oyentes siguen a Jorge Puig desde hace más de dos décadas, cuando iniciaba el emblemático programa “La Movida”, por eso quisimos saber qué significa la incondicionalidad de su público para el conductor. “A mí me puso eso muy feliz cuando le conté a mis oyentes a través de las redes sociales que dejaba la radio por este nuevo proyecto y lo que me puso muy feliz fue que, tanto los oyentes como las marcas que me apoyaron siempre en el programa, me dijeron: ‘Nos vamos contigo’. Las marcas vinieron, espero que los oyentes lleguen el lunes”, nos dijo Jorge Puig.

En otro momento de la entrevista, ante la pregunta ¿Cómo te sentís al formar parte de la gran familia ABC?, Jorge Puig aseguró: “Muy ilusionado, para mí ahora todo es nuevo, local nuevo, cabina nueva, compañero de trabajo como el operador nuevo, todo es nuevo. Así que, déjame estar unos días. Pero estoy seguro que va a ser súper lindo todo”.

Y antes de despedirse de ABC Digital, Jorge Puig señaló: “Fueron muchos años en la original Cardinal y que sean muchos años más en esta nueva faceta de Cardinal 98.5. ¡Hasta el lunes a las 9 de la mañana”. Así que, ya saben, desde mañana de 9.00 a 12.00, tienen una cita diaria ineludible con el romántico conductor.