Jorge Puig, un gran coleccionista de discos: “Calculo que tengo alrededor de 3.000”

Hace unos días, Jorge Puig mostró en el programa Ensiestados de ABC TV su colección de discos y reproductores. Y, tras esa entrevista realizada por Magdalena Britos y los conductores Denise Hutter y Rubén Darío Orué, ABC Digital también visitó al presentador de La Movida para conocer más acerca de su hobby.

Lo primero que preguntamos a Jorge Puig fue hace cuánto tiempo colecciona discos y reproductores. “La verdad que no tengo una fecha exacta de cuándo comencé a coleccionar discos de vinilo. Acá hay una mezcla desde que era niño, con los discos de mi abuela, de mi hermana, que después los fui heredando. También los discos de mi madre. Después, en los años 80, principios del 90, apareció el CD. Ahí comencé también a comprar discos compactos, pero ahora volvieron con mucha fuerza los discos de vinilo y sigo comprando”, comenzó contándonos el conductor de Cardinal Romance.

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Y, sobre cómo nació este pasatiempo, Jorge Puig nos explicó: “Yo creo que este hobby apareció ya desde niño, siempre me gustó la música y, sobre todo, los equipos. Comencé heredando un equipo de sonido que mi mamá había traído de Alemania y esas fueron mis primeras armas. Después fui armándome de a poco con equipos básicos"

“Esto es un hobby que no tiene fin, uno le tiene que poner fin porque de lo contrario es un comprar y vender continuamente tratando de tener la mejor tecnología posible”, aseguró entre risas Jorge Puig.

“Tengo discos desde 1.940 que son en baquelita, que son discos de vitrola que giran en 78 rpm, hasta más o menos lo que compré la semana pasada”, expresó feliz Jorge Puig al tiempo de destacar: “Una vez alguien me dijo: ‘Qué más te falta si ya tenés todo’. Yo me reí y le dije: ‘El que colecciona discos nunca tiene todo’”.

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Jorge Puig y sus tesoros más preciados

Al adentrarnos más al rincón musical de Jorge Puig quedamos sorprendidos con todo lo que atesora. ¿Cuántos discos aproximadamente tenés?, consultamos al presentador de La Movida y él respondió tras pensar un poquito: “Calculo que tengo alrededor de 3.000 más o menos, entre discos de vinilos, CDs, Blazer disc, DVD, Blu-ray. Creo que ha de ser ese más o menos el número”.

“También tengo varios tipos de reproductores en todos los formatos, pero empecé a armar una colección de reel to reel o carrete abierto que tienen muy buena fidelidad, pero seguramente voy a terminar vendiendo alguno de ellos. ¡Tener cinco aparatos de esos ya es una locura!“, señaló Jorge Puig en otro momento de la entrevista.

Por último, quisimos saber cómo disfruta de su colección sus discos y esto fue lo que Jorge Puig nos confesó: “Los fines de semana me quedo en casa, si es que obviamente no tengo algún compromiso, cena, fiesta, y disfruto de la música que a mí me gusta. Entro a la cocina a prepar algo rico, vienen amigas y amigos a cenar, y así trato de cargar las pilas para arrancar nuevamente la semana laboral”.