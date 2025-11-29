Conocé el lado oculto de Jorge Puig

El carismático Jorge Puig además de conductor de radio y televisión también es emprendedor. ¡Sí! Todo comenzó como un entretenimiento y ahora le llueven pedidos de sus delicados trabajos artesanales. “Es una parte oculta que ahora sale a la luz con ustedes”, nos dijo Puig entre risas mientras preparaba unas velas navideñas.

Su emprendimiento se llama “Las velitas de Jorge” y nuestra primera pregunta para el conductor de “La Movida” de Cardinal Romance fue cómo comenzó en este rubro. Él nos respondió rápidamente: “Hace como 3 años que empecé haciéndolas para mí con resto de velas que tenía. Una vez terminadas, las vieron y me dijeron: ‘Haceme a mí’ y así empezó, haciendo para amigos, y de eso se volvió algo más profesional”.

El emblemático conductor se encarga de preparar las velas y para el terminado, la parte decorativa, cuenta con ayuda. Quisimos saber si siempre le gustó el trabajo artesanal y esto fue lo que Jorge Puig nos contestó: “Siempre hice cosas artesanales. Antes tenía una empresa de deshidratación de frutas, me había costado entrar al mercado, traje todas las máquinas de EE.UU. y vino la pandemia, ahí se fue todo el esfuerzo y cerré el negocio. Pero como no puedo estar quieto dije: ‘Hagamos velas’ y ahí nace Las velitas de Jorge”.

Jorge Puig: “Preparar las velas me desconecta de todo”

A Jorge Puig esta labor le ayuda a decir adiós al estrés cotidiano. “Preparar las velas me desconecta de todo, llego a casa, entro a mi cocina, pongo la música que me gusta y me olvido de todo”, nos contó el conductor de “La Movida” al tiempo de explicarnos que hay velas de todo tipo y para todo tipo de eventos. “Desde baby shower, primera comunión, para 15 años, casamientos, Halloween, velas de decoración y ahora las navideñas. También están las velas decorativas para centros de mesa para estas fiestas, están las velas aromáticas, en fin... Hay una variedad inmensa, hasta velas personalizadas para la torta de cumpleaños, si no quieres poner cuantos años cumples, pues te hago tu nombre”, señaló el comunicador.

Jorge Puig tiene una agenda agitada entre la radio y la televisión. ¿En qué tiempo hacés las velas?, le consultamos y sin vueltas expresó: “Te prometo que a esta altura del año sí están bastante agitados todos mis horarios, entre la radio a la mañana, la tele a la tarde. ¿Y a qué hora hago las velas? Pues las hago cuando estoy en casa porque tienen un proceso de secado o de enfriamiento, y mientras estoy haciendo eso procuro ir decorando otras y así sucesivamente. Pero sí, a veces me quedo hasta las 2 de la mañana, cargando los moldes para que estén fríos al otro día".

Así que, ahora ya conocés la faceta oculta del conductor de “La Movida”, Jorge Puig, a quien escuchás de lunes a viernes de 9.00 a 12.00 por Cardinal Romance.