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19 de octubre de 2026 - 11:14

¡Mirá la foto de Mirtha Legrand celebrando el Día de la Madre!

Mirtha Legrand rodeada de su familia en el Día de la Madre
Mirtha Legrand rodeada de su familia en el Día de la Madre.Instagram/Mirtha Legrand

La conductora argentina Mirtha Legrand (99) reapareció en las redes tras su larga internación. La Chiqui celebró el Día de la Madre rodeada de su hija, sus nietos y bisnietos, y compartió una bella postal familiar.

Por ABC Color
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“¡Feliz día de la madre! ¡Muy feliz con mi familia!“, se puede leer en la cuenta de Instagram de Mirtha Legrand junto a una imagen donde se la ve rodeada del amor de su familia.

En la primera fotografía de La Chiqui, tras su alta el pasado 6 de octubre luego de 18 días de internación debido a un cuadro de neumopatía, se la ve sonriente con su hija Marcela Tinayre, sus nietos Juanita Viale, Nacho Viale, su bisnieta Ámbar de Benedictis y otros familiares.

Lea más: ¡Mirtha Legrand ya recibió el alta médica!

La Chiqui en su programa del 29 de agosto pasado. El sábado 5 de agosto "La Noche de Mirtha" estuvo a cargo de su nieta Juana Viale. (Instagram/Mirtha Legrand)
La Chiqui en su programa del 29 de agosto pasado. Desde sábado 5 de setiembre "La Noche de Mirtha" está a cargo de su nieta Juana Viale. (Instagram/Mirtha Legrand)

Tras 12 días de volver al calor de su hogar, luego de su larga hospitalización, Mirtha Legrand disfrutó de una jornada muy especial celebrando el Día de la Madre, fecha que en Argentina se festeja cada tercer domingo de octubre.