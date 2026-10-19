¡Mirá la foto de Mirtha Legrand celebrando el Día de la Madre!

¡Mirá la foto de Mirtha Legrand celebrando el Día de la Madre!

La conductora argentina Mirtha Legrand (99) reapareció en las redes tras su larga internación. La Chiqui celebró el Día de la Madre rodeada de su hija, sus nietos y bisnietos, y compartió una bella postal familiar.