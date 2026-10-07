¡Mirtha Legrand ya recibió el alta médica!

La emblemática Mirtha Legrand, luego de 18 días hospitalizada debido a una neumopatía, anoche recibió el alta médica para felicidad de sus familiares y sus miles de seguidores.

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“La señora Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación y se retiró de nuestro sanatorio en su auto particular en compañía de su familia”, se puede leer en el parte médico brindado por el Mater Dei el 6 de octubre.

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“A partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades. Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron durante su internación”, destaca el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

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