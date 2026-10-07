Gente
07 de octubre de 2026 a la - 08:58

¡Mirtha Legrand ya recibió el alta médica!

A la icónica conductora Mirtha Legrand le encantan las flores y como en cada cumpleaños, hoy recibirá varios ramos de parte de sus seres queridos. (Instagram/Mirtha Legrand)
A la icónica conductora Mirtha Legrand ya está de alta médica. Instagram/Mirtha Legrand

La casi centenaria conductora argentina Mirtha Legrand ya está en su casa. ¡Sí! La Chiqui recibió el alta médica tras 18 días de internación.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La emblemática Mirtha Legrand, luego de 18 días hospitalizada debido a una neumopatía, anoche recibió el alta médica para felicidad de sus familiares y sus miles de seguidores.

El parte médico donde se informa que Mirtha Legrand ya recibió el alta. (Captura de la historia de Instagram de La Mesaza)
El parte médico donde se informa que Mirtha Legrand ya recibió el alta. (Captura de la historia de Instagram de La Mesaza)

Lea más: Mirtha Legrand fue nuevamente internada

“La señora Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación y se retiró de nuestro sanatorio en su auto particular en compañía de su familia”, se puede leer en el parte médico brindado por el Mater Dei el 6 de octubre.

Lea más: Mirtha Legrand cumple 99: “Llegar a esta edad es un milagro”

Mirtha Legrand lució espléndida en su cumpleaños. (Instagram/Mirtha Legrand)
Mirtha Legrand ya se encuentra en su hogar tras 18 días de internación. (Instagram/Mirtha Legrand)

“A partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades. Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron durante su internación”, destaca el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

xx