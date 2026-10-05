¿Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand?

La emblemática conductora argentina Mirtha Legrand está hospitalizada desde el viernes 18 de setiembre debido a una neumopatía.
La Chiqui ya lleva más de dos semanas internada en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires y este mediodía se conoció un nuevo parte médico acerca de la salud de la casi centenaria diva.
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“La señora Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, se puede leer en el informe médico de este lunes 5 de octubre.
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“Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño transmitido. De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”, destaca el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.