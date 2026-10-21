Gente
21 de octubre de 2026 - 14:27

Adela Mercado celebró el primer año y el bautismo de su nieto Piero

Mujer rubia con vestido oscuro sonríe mientras sostiene a un niño serio que señala, rodeados de decoraciones de 'El Rey León'.
¡Abuela feliz! Adela Mercado con su nieto Piero Lionel en brazos.Instagram/Adela Mercado

Adela Mercado estuvo de doble festejo. Es que su único nieto varón, Piero Lionel, cumplió un añito. Además, el niño recibió el sacramento del bautismo. “Ver tu sonrisa y verte crecer es el regalo más hermoso de la vida”, expresó feliz la conductora de Cardinal Romance.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El nieto de Adela Mercado, el tierno Piero Lionel Fernández Vera, ya cumplió un año. ¡Sí! El hijo de Luján Vera y Cristian Fernández Mercado llegó a los 12 meses de vida y también recibió las aguas bautismales.

Grupo de cinco personas sonrientes: mujer joven con vestido claro, mujer con blusa negra, hombre en traje claro y mujer mayor con vestido floral.
El nuevo cristiano Piero Lionel con sus papis Luján Vera y Cristian Fernández, su abuela Adela Mercado y su bisabuela Fidelina. (Instagram/Adela Mercado)

Lea más: Adela Mercado está feliz con la llegada de su primer nieto varón

La orgullosa abuela Adela Mercado compartió su alegría tras el doble festejo que tuvo como protagonista al dulce varoncito: “Celebramos el bautismo de mi amado nieto, Piero Lionel, quien comienza su camino de fe como el nuevo cristiano de la familia. Le pido a Dios que guíe cada uno de tus pasos, te rodee de amor, salud y bendiciones, y proteja siempre ese corazón tan puro”.

Lea más: Adela Mercado: “Ser madre para mí es la misión más gratificante de mi vida”

“Bienvenido a esta vida bendecida, mi niño hermoso, te amo con todo mi ser”, expresó en su cuenta de Instagram la conductora de A de la Tarde de Cardinal Romance.

Niño de cabello rizado y oscuro, con camisa beige y tirantes, se divierte en un lugar de juegos infantiles.
El cumpleañero Piero Lionel, nieto de Adela Mercado. (Instagram/Adela Mercado)

En otro posteo, Adela Mercado destacó: “¡Feliz primer añito, Piero Lionel! Ver tu sonrisa y verte crecer es el regalo más hermoso de la vida, y como tu abuela, le doy infinitas gracias a Dios por darme la dicha de disfrutar cada uno de tus momentos. Te amo con todo mi corazón, mi pequeño gran amor".