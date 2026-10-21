Adela Mercado celebró el primer año y el bautismo de su nieto Piero

El nieto de Adela Mercado, el tierno Piero Lionel Fernández Vera, ya cumplió un año. ¡Sí! El hijo de Luján Vera y Cristian Fernández Mercado llegó a los 12 meses de vida y también recibió las aguas bautismales.

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La orgullosa abuela Adela Mercado compartió su alegría tras el doble festejo que tuvo como protagonista al dulce varoncito: “Celebramos el bautismo de mi amado nieto, Piero Lionel, quien comienza su camino de fe como el nuevo cristiano de la familia. Le pido a Dios que guíe cada uno de tus pasos, te rodee de amor, salud y bendiciones, y proteja siempre ese corazón tan puro”.

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“Bienvenido a esta vida bendecida, mi niño hermoso, te amo con todo mi ser”, expresó en su cuenta de Instagram la conductora de A de la Tarde de Cardinal Romance.

En otro posteo, Adela Mercado destacó: “¡Feliz primer añito, Piero Lionel! Ver tu sonrisa y verte crecer es el regalo más hermoso de la vida, y como tu abuela, le doy infinitas gracias a Dios por darme la dicha de disfrutar cada uno de tus momentos. Te amo con todo mi corazón, mi pequeño gran amor".