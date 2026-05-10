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10 de mayo de 2026 a la - 10:00

Adela Mercado: “Ser madre para mí es la misión más gratificante de mi vida”

Adela Mercado junto a sus hijos, Vanessa, Fátima y Cristian; sus nietas, Fiorella y Antonella, y su mamá, doña Fidelina.
Adela Mercado junto a sus hijos, Vanessa, Fátima y Cristian; sus nietas, Fiorella y Antonella, y su mamá, doña Fidelina.Gentileza

En la previa del Día de la Madre, Adela Mercado nos habla orgullosa de su rol de mamá de Vanessa, Fátima y Cristian.​ “Mi concepto de maternidad es la presencia y la gratitud”, destacó la conductora de Cardinal Romance.

Por Luz González

Adela Mercado es mamá de Vanessa, Fátima y Cristian Fernández Mercado, sus razones de vivir. A días del 15 de Mayo, ABC Digital conversó con la conductora de “A de la Tarde” de Cardinal Romance para conocerla un poco más en su rol de madre, abuela e hija.

La conductora Adela Mercado con su hija mayor, Vanessa Fernández Mercado. (Gentileza)
La conductora Adela Mercado posando feliz con su hija mayor, Vanessa Fernández Mercado. (Gentileza)

“Ser madre para mí es la misión más gratificante de mi vida. Hoy me siento plenamente realizada al ver a mis tres hijos convertidos en personas de bien”, expresó Adela Mercado al referirse a Vanessa, Abogada y Máster en Finanzas; Cristian, Licenciado en Administración de Empresas; ambos trabajando en la inmobiliaria de su padre, y Fátima, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, actriz y cantante que reside fuera del país.

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Adela Mercado con su hijo Cristian Férnadez Mercado y su nieto Piero Lionel. (Gentileza)
Mamá y abuela. Adela Mercado con su hijo Cristian Férnadez Mercado y su nieto Piero Lionel. (Gentileza)

“Siento que ya he cumplido mi parte al darles alas para volar, y ahora me toca disfrutar de ese ‘ida y vuelta’ de mimos: ser la madre y abuela presente que disfruta del éxito de ellos, sabiendo que el amor que sembré volvió multiplicado”, destacó emocionada Adela Mercado al ver a sus hijos, que antes caminaban tomados de su mano, ahora ya adultos que siguen sus propios pasos.

Las hijas de Adela Mercado: Vanessa Fernández Mercado, Abogada y Master en Finanzas, y Fátima Fernández Mercado, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, actriz y cantante. (Gentileza)
Las hijas de Adela Mercado: Vanessa Fernández Mercado, Abogada y Máster en Finanzas, y Fátima Fernández Mercado, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, actriz y cantante. (Gentileza)

“Mi concepto de maternidad es la presencia y la gratitud”, destacó en otro momento la conductora de Cardinal Romance.

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“Ser mamá es haber traído<b> </b>vida a mi propia vida"

Adela Mercado es mamá y también disfruta de ser una hija muy mimada. “Tengo la bendición de tener a mi madre, Fidelina, conmigo; su bendición cada mañana es mi motor. Ese mismo amor es el que trato de dar a mis hijos y nietos”, aseguró feliz.

Adela Mercado y su madre, doña Fidelina. (Gentileza)
Adela Mercado mimando a su madre, doña Fidelina. (Gentileza)

Y antes de despedirse de ABC Digital, Adela Mercado confesó con una gran sonrisa que lo que más le gusta en esta vida es estar rodeada de sus hijos: “Aunque el trabajo nos deje poco tiempo, cada almuerzo o escapada al interior es sagrado. Para mí, ser mamá es haber traído vida a mi propia vida, y hoy mi mayor premio es verlos unidos, felices y realizados”.