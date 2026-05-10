Adela Mercado: “Ser madre para mí es la misión más gratificante de mi vida”

Adela Mercado es mamá de Vanessa, Fátima y Cristian Fernández Mercado, sus razones de vivir. A días del 15 de Mayo, ABC Digital conversó con la conductora de “A de la Tarde” de Cardinal Romance para conocerla un poco más en su rol de madre, abuela e hija.

“Ser madre para mí es la misión más gratificante de mi vida. Hoy me siento plenamente realizada al ver a mis tres hijos convertidos en personas de bien”, expresó Adela Mercado al referirse a Vanessa, Abogada y Máster en Finanzas; Cristian, Licenciado en Administración de Empresas; ambos trabajando en la inmobiliaria de su padre, y Fátima, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, actriz y cantante que reside fuera del país.

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“Siento que ya he cumplido mi parte al darles alas para volar, y ahora me toca disfrutar de ese ‘ida y vuelta’ de mimos: ser la madre y abuela presente que disfruta del éxito de ellos, sabiendo que el amor que sembré volvió multiplicado”, destacó emocionada Adela Mercado al ver a sus hijos, que antes caminaban tomados de su mano, ahora ya adultos que siguen sus propios pasos.

“Mi concepto de maternidad es la presencia y la gratitud”, destacó en otro momento la conductora de Cardinal Romance.

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“Ser mamá es haber traído<b> </b>vida a mi propia vida"

Adela Mercado es mamá y también disfruta de ser una hija muy mimada. “Tengo la bendición de tener a mi madre, Fidelina, conmigo; su bendición cada mañana es mi motor. Ese mismo amor es el que trato de dar a mis hijos y nietos”, aseguró feliz.

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Y antes de despedirse de ABC Digital, Adela Mercado confesó con una gran sonrisa que lo que más le gusta en esta vida es estar rodeada de sus hijos: “Aunque el trabajo nos deje poco tiempo, cada almuerzo o escapada al interior es sagrado. Para mí, ser mamá es haber traído vida a mi propia vida, y hoy mi mayor premio es verlos unidos, felices y realizados”.