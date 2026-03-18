Adela Mercado celebra orgullosa la vida de su hijo Cristian

“Hijo, eres el reflejo de todo lo que está bien en el mundo. Que tu vida sea tan maravillosa como el orgullo que siento por ti”, expresó Adela Mercado en su cuenta de Instagram al tiempo de destacar emocionada: “¡Feliz cumpleaños Cristian, te amo!“.

Y, por supuesto, el cumpleañero Cristian Fernández Mercado reaccionó feliz a la publicación de su famosa madre respondiendo: “¡Mamá, gracias por ser tan única! Te amo por siempre y para siempre".

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La presentadora de Cardinal Romance es madre de Vanessa, Fátima y Cristian Fernández Mercado, sus razones de vivir. Además, Adela Mercado ya es abuela de Fiorella (7), Antonella (3) y Piero Lionel, de tan solo cinco meses.