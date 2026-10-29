ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Gente
29 de octubre de 2026 - 11:01

Lali Espósito y su despedida de soltera en Miami

Lali Espósito en su despedida de soltera en Miami.
Lali Espósito en su despedida de soltera en Miami.Instagram/Lali Espósito

La cantante argentina Lali Espósito tuvo una nueva despedida de soltera. Esta vez, la fiesta fue a bordo de un yate en Miami y lució un bikini que llevaba la frase: “Me enamoré, taradas”.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Lali Espósito estuvo por Miami para ser parte de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 y tras brillar en la alfombra azul disfrutó de una despedida de soltera organizada por sus amigos.

Lali Espósito lució un bikini que tenía grabada la frase: "Me enamoré, taradas". (Instagram/Lali Espósito)
Lali Espósito lució un bikini donde se puede leer la frase: "Me enamoré, taradas". (Instagram/Lali Espósito)

La cantante argentina Lali Espósito, quien tiene una legión de fans en nuestro país, compartió algunas postales de su estadía en Miami junto al texto: “¡Entre el amor de los amigos y un poco de trabajo, pasaron estos días felices!“.

Lea más: ¡Lali Espósito se casa!

Entre las fotografías compartidas con sus casi 12 millones de seguidores en Instagram, se destacaron las postales de su despedida de soltera y en una de ellas Lali dejó ver su bikini negro con la frase en rojo: “Me enamoré, taradas”.

Lea más: Lali, la diva argentina del pop, estrena un documental sobre su transformación artística

La cantante argentina Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat. (Instagram/Lali Espósito)
La cantante argentina Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat. (Instagram/Lali Espósito)

La cantante y actriz Lali Espósito anunció en enero de este año su compromiso con Pedro Rosemblat, luego de dos años de noviazgo.

Según algunos medios argentinos, la esperada boda podría realizarse en los próximos días. ¡A estar atentos porque muy pronto Lali dará el “si, quiero”!

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
02
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
03
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
04
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: Pronostican jueves cálido y lluvioso
Ver más

Te puede interesar