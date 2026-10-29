Lali Espósito y su despedida de soltera en Miami

Lali Espósito estuvo por Miami para ser parte de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 y tras brillar en la alfombra azul disfrutó de una despedida de soltera organizada por sus amigos.

La cantante argentina Lali Espósito, quien tiene una legión de fans en nuestro país, compartió algunas postales de su estadía en Miami junto al texto: “¡Entre el amor de los amigos y un poco de trabajo, pasaron estos días felices!“.

Lea más: ¡Lali Espósito se casa!

Entre las fotografías compartidas con sus casi 12 millones de seguidores en Instagram, se destacaron las postales de su despedida de soltera y en una de ellas Lali dejó ver su bikini negro con la frase en rojo: “Me enamoré, taradas”.

Lea más: Lali, la diva argentina del pop, estrena un documental sobre su transformación artística

La cantante y actriz Lali Espósito anunció en enero de este año su compromiso con Pedro Rosemblat, luego de dos años de noviazgo.

Según algunos medios argentinos, la esperada boda podría realizarse en los próximos días. ¡A estar atentos porque muy pronto Lali dará el “si, quiero”!