¡Lali Espósito se casa!

Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron a sus seguidores de Instagram la noticia de su próxima boda. ¡Sí! La mismísima cantante argentina escribió: “Nos casamos” y la publicación fue compartida por su enamorado novio.

El romántico posteo en la red social de la camarita está acompañado de postales del anillo de compromiso y de la pareja formada por Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Cuentan que Lali Espósito recibió el pedido de matrimonio durante sus recientes vacaciones en las playas de Ubatuba, San Pablo (Brasil).

La actriz y cantante Lali Espósito lleva dos años de relación con Pedro Rosemblat y pronto sonarán campanas de boda. ¡A estar atentos a la fecha del “sí, quiero”!

