Catherina Völmecke Segovia, una joven con raíces paraguayas, fue coronada Miss Charm Alemania

Sarah Catherina Völmecke Segovia fue coronada Miss Charm Alemania 2026 hace solo unos días. Ella es hija de la paraguaya Estela Segovia y el alemán Dr. Jens Uwe Völmecke y en comuncación con ABC Digital adelantó que en pocas semanas viajará rumbo a Vietnam para competir en el certamen Miss Charm 2026.

La primera consulta que hicimos a Catherina Völmecke Segovia fue cómo se siente con su título de Miss Charm Alemania y esto que lo que nos respondió: “Me siento profundamente honrada y agradecida. La vida tiene una manera misteriosa y maravillosa de acomodar las cosas, muchas veces cuando menos lo esperamos”.

“Soy consciente de que este triunfo no es solamente mío. Durante los últimos meses recibí un cariño inmenso, no solo de mi familia y mis amigos, sino también de tantas personas de Paraguay y de distintas partes del mundo que me acompañaron y creyeron en mí”, continuó expresando Catherina Völmecke Segovia, quien además señaló: “Por eso, este título no lo siento como un logro individual, sino como una alegría compartida. Esta corona también les pertenece a todos ustedes”.

Luego, Catherina Völmecke Segovia siguió contándonos: “En Miss Charm International participarán representantes de aproximadamente 70 países. Es un verdadero privilegio tener la oportunidad de representar a Alemania en un escenario internacional junto a mujeres extraordinarias de tantas culturas diferentes”.

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“Viajaré a Vietnam el 16 de noviembre, llena de ilusión y entusiasmo por representar a Alemania en este escenario internacional. El certamen se extenderá hasta el 5 de diciembre, y espero vivir una experiencia enriquecedora y llevar conmigo el cariño de todas las personas que me acompañan en este camino”, señaló Catherina Völmecke Segovia, quien también nos recordó que “el certamen se celebrará en Ho Chi Minh, una ciudad que tengo muchas ganas de conocer y donde espero vivir una experiencia inolvidable”.

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Catherina Völmecke Segovia, orgullosa de su sangre paraguaya

Catherina Völmecke Segovia reveló conmovida que siempre cuenta que tiene sangre paraguaya. “¡Siempre, y con muchísimo orgullo!“, aseguró la joven Miss Charm Alemania 2026.

“Mis raíces alemanas y paraguayas forman parte esencial de quien soy. Llevar ambas culturas en el corazón es uno de los regalos más valiosos que me dio la vida”, expresó emocionada Catherina Völmecke Segovia al tiempo de destacar: “Justamente, el lema del certamen Miss Charm este año es ‘The Beauty of Cultural Identity’, y no podría sentirme más identificada con ese mensaje. Para mí, la verdadera belleza también está en conocer nuestras raíces, honrar nuestra historia y compartirla con el mundo”.

Catherina Völmecke Segovia ama a Paraguay y una muestra más de ello es el lema que siempre la acompaña: “Durante toda esta experiencia llevé conmigo una frase muy especial, que también es mi lema personal: ‘Py’a marangatu ha’e pe mbarete tuichavéva’. Creo profundamente que la verdadera belleza nace del corazón. La belleza exterior puede cambiar con el tiempo, pero la bondad, la humildad y el amor que dejamos en los demás son los que realmente perduran”.

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En la final de Miss Charm Alemania, Catherina Völmecke Segovia lució un vestido de la diseñadora de moda guaireña Yerutí Acosta: “Fue un momento profundamente especial para mí. Me siento muy agradecida de haber podido lucir una creación de la talentosa diseñadora paraguaya Yerutí Acosta en una ocasión tan significativa. El vestido tenía, además, un valor sentimental enorme, porque mi mamá se encargó personalmente de realizar los últimos ajustes”.

“De alguna manera, esa noche no solo llevé un vestido hermoso, sino también el talento de Paraguay, el amor de mi madre y una parte de mis raíces conmigo. Fue como llevar un pedacito de Paraguay sobre mi piel”, explicó Catherina Völmecke Segovia a ABC Digital.

En otro momento de la entrevista, Catherina Völmecke Segovia se mostró muy agradecida tras logar el título de Miss Charm Alemania 2026: “Quiero agradecer de corazón a todas las personas que me acompañaron hasta aquí, especialmente a mi familia, mis amigos, al equipo que hizo posible esta experiencia y a quienes me enviaron tanto cariño desde Paraguay. Espero que mi historia sea también un recordatorio de que nuestros orígenes no nos limitan, sino que nos enriquecen, y que podemos construir puentes entre culturas sin dejar de ser fieles a nuestra esencia”.

“No necesitamos ser perfectos para ser valiosos”

Y, antes despedirse de ABC Digital, desde la lejana Alemania Catherina Völmecke Segovia nos dejó una reflexión: “Vivimos en un mundo que muchas veces confunde la fortaleza con la dureza, cuando en realidad también se necesita muchísimo valor para ser sensibles, mostrar nuestras emociones, pedir ayuda y cuidar de nuestra salud mental. Para mí, la verdadera fortaleza no consiste en ser invulnerables, sino en aprender a abrazar nuestra vulnerabilidad sin perder nuestra esencia”.

“Quiero utilizar esta plataforma para recordar, especialmente a las nuevas generaciones, que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos y que la sensibilidad no es una debilidad, sino una de nuestras mayores fortalezas”, manifestó Catherina Völmecke Segovia, además de enfatizar: “Si algo deseo que represente mi corona, es justamente eso: que se puede tener un corazón sensible y, al mismo tiempo, una fuerza extraordinaria. Porque al final, lo más valioso que podemos llevar por el mundo no es una corona, sino un buen corazón”.