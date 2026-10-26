La paraguaya Giulianna Silva es Miss Teen Petite Américas 2026

Giulianna Silva es la flamante Teen Petite Américas 2026. La jovencita representó a nuestro país en el certamen Miss Teen Américas realizado en El Salvador.

“¡Paraguay, lo logramos! Hoy mi corazón está lleno de felicidad y gratitud por cumplir uno de mis sueños más grandes: convertirme en Miss Teen Petite Américas 2026″, escribió emocionada Giulianna Silva en su cuenta de Instagram.

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“Esta corona lleva conmigo el amor, el esfuerzo y el orgullo de representar a mi querido Paraguay”, destacó la flamante Miss Teen Petite Américas 2026 Giulianna Silva.