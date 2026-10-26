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26 de octubre de 2026 - 16:08

La paraguaya Giulianna Silva es Miss Teen Petite Américas 2026

Mujer sonriente con un vestido brillante y corona, sosteniendo un trofeo y un segundo premio en un evento de premiación.
¡Hermosa jovencita! Giulianna Silva, Miss Petite Américas 2026.Instagram/Miss Teen Américas

Nuestra compatriota Giulianna Silva se consagró Miss Teen Petite Américas 2026 en un certamen que tuvo lugar en El Salvador. “Esta corona lleva conmigo el amor, el esfuerzo y el orgullo de representar a mi querido Paraguay”, expresó la nueva reina de belleza.

Por ABC Color
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Giulianna Silva es la flamante Teen Petite Américas 2026. La jovencita representó a nuestro país en el certamen Miss Teen Américas realizado en El Salvador.

¡Paraguay, lo logramos! Hoy mi corazón está lleno de felicidad y gratitud por cumplir uno de mis sueños más grandes: convertirme en Miss Teen Petite Américas 2026″, escribió emocionada Giulianna Silva en su cuenta de Instagram.

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Joven mujer en traje de gala azul y plateado sonríe con trofeo dorado y bandera de Paraguay en un ambiente festivo.
La paraguaya Giulianna Silva, flamante Miss Teen Petite Américas 2026. (Instagram/Giulianna Silva)

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“Esta corona lleva conmigo el amor, el esfuerzo y el orgullo de representar a mi querido Paraguay”, destacó la flamante Miss Teen Petite Américas 2026 Giulianna Silva.