Catherina Völmecke Segovia, la candidata a Miss Universe Alemania con sangre guaraní

Sarah Catherina Völmecke Segovia sueña con la corona de Miss Universe Alemania 2026. La joven de 22 años es alemana, pero por sus venas corre sangre guaraní. Ella es hija de la paraguaya Blanca Estela Segovia de Völmecke y el alemán Dr. Jens Uwe Völmecke.

“Nací en Colonia, pero actualmente vivo en Heidelberg, donde estudio Biotecnología Molecular. Además de mis estudios, me dedico al modelaje internacional y sobre todo, a la importancia de la salud mental. Mi gran objetivo es usar esta plataforma para apoyar a organizaciones que protegen y empoderan a mujeres jóvenes y niños. Quiero transmitir que la verdadera fuerza también significa aceptar las propias emociones, conocer el propio valor y entender que la imperfección es la forma más elevada de belleza, porque eso es lo que nos hace únicos”, comenzó contándonos Catherina Völmecke Segovia dede la lejana Alemania.

“Creo firmemente que la vida nos presenta desafíos que, en lugar de apagarnos, pueden fortalecer nuestra luz interior y hacernos brillar con más autenticidad. Ese es el mensaje que quiero llevar al mundo: la importancia de proteger nuestra esencia, nuestra alma, nuestra familia y recordar que todos tenemos derecho a ser amados y a sentirnos seguros, sin importar las circunstancias”, nos dijo Catherina Völmecke Segovia, la joven que habla cinco idiomas: alemán, inglés, español, francés y coreano.

Catherina y su amor por Paraguay

La madre de Catherina Völmecke Segovia es paraguaya y la candidata a Miss Universe Alemania varias veces estuvo por nuestro país.

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“Durante mi infancia visité Paraguay muchísimo y guardo recuerdos hermosos. Lo que más me fascina y me enamora de la cultura paraguaya es la inmensa calidez, la hospitalidad y la alegría de vivir de su gente. Esa energía y forma de recibir a los demás es algo verdaderamente único en el mundo”, destacó Catherina Völmecke Segovia.

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Y, por supuesto, quisimos saber si dice algunas palabras en guaraní y esto fue lo que nos respondió: “Sí, hay una frase que llevo siempre conmigo en el corazón: ‘Py’a marangatu ha’e pe mbarete tuichavéva’, que significa: ‘Un corazón noble/suave es la mayor fortaleza’”.

También le preguntamos cómo se siente al ser candidata a Miss Universe Alemania con sangre guaraní. Sin dudarlo, Catherina Völmecke Segovia respondió: “Me siento increíblemente orgullosa de poder representar mis raíces paraguayas y alemanas en el escenario. Para mí, la sangre guaraní representa la fuerza interior y la resiliencia; mi mamá es el ejemplo perfecto de ello. Estas raíces están profundamente arraigadas en mi corazón, y son las que moldean mi carácter, mis valores y la mujer que soy hoy”.

De modelo a candidata a Miss Universe Alemania

Catherina Völmecke Segovia es modelo y ahora se prepara para la gran final de Miss Universe Alemania 2026, que será a finales del mes de agosto próximo.

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“He tenido el gran honor de desfilar en las pasarelas del prestigioso Festival de Cine de Cannes junto a la organización Miss Universe Alemania, vistiendo las creaciones de varios diseñadores internacionales. Además, cuento con una amplia experiencia como modelo en el sector de la alta costura, especializándome en desfiles y campañas de moda nupcial (vestidos de novia) y trajes de noche”, explicó Catherina Völmecke Segovia a ABC Digital.

Le consultamos cómo fue para que se presentara al certamen Miss Universe Alemania y Catherina Völmecke Segovia señaló entusiasmada: “Decidí presentarme porque entendí que Miss Universe Alemania es el escenario ideal para impulsar un cambio positivo y conectar con las personas a un nivel más profundo. Mi meta es ser un reflejo de resiliencia y empoderamiento, transmitiendo la importancia de valorar nuestra autenticidad y recordar que el bienestar emocional y la seguridad interior son derechos fundamentales de cada ser humano”.

Y, antes de despedirnos, Catherina Völmecke Segovia expresó feliz: “Quiero agradecer de todo corazón a este medio, y a todo el pueblo paraguayo y la comunidad alemana, por este espacio y por el hermoso y cálido apoyo que me están brindando desde la distancia. ¡Aguyje! (¡Gracias!)“.