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Gente
02 de noviembre de 2026 - 09:21

¡Xuxa está feliz, se estrenará como abuela!

Xuxa está feliz y emocionada porque será abuela.
Xuxa está feliz y emocionada porque será abuela.Instagram/Xuxa Meneghel

La emblemática cantante y presentadora de tevé brasileña Xuxa Meneghel está más feliz que nunca. ¿El motivo? Su hija Sasha Meneghel le dará su primer nieto. “¡Ahora mi historia está completísima!“, expresó La Reina de los Bajitos.

Por ABC Color
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Xuxa será abuela y está emocionadísima con la tierna noticia que le dieron su hija Sasha Meneghel y su yerno João Lucas, quienes llevan cinco años de casados. En pocos meses más La Reina de los Bajitos tendrá a su nieto en brazos.

“Cuando vi a mi madre sosteniendo a Sasha a la salida de la maternidad, pensé: ‘Algún día seré yo quien sostenga a mi nieto’”, comenzó escribiendo Xuxa en su cuenta de Instagram al anunciar que pronto hará realidad su sueño de convertirse en abuela.

Xuxa ya sueña con tener a su nieto en brazos. (Instagram/Xuxa Meneghel)
Xuxa ya sueña con tener a su nieto en brazos. (Instagram/Xuxa Meneghel)

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Perdona, Sasha, por haberte preguntado cada vez que tenías novio... Luego te casaste y dije: ‘¡Ahora ya puedo ser abuela!’. Perdona por todas las veces que te envié videos de niños bailando, cantando o jugando con animales, diciéndote: ‘Mirá, mi futuro nieto’“, siguió expresando la icónica Xuxa en las redes.

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Con esta postal Sasha Meneghel y João Lucas anunciaron que serán padres. (Instagram/Sasha Meneghel)
Con esta postal Sasha Meneghel y João Lucas anunciaron que serán padres. (Instagram/Sasha Meneghel)

Luego, muy emocionada la cantante y presentadora brasileña Xuxa agradeció a su hija Sasha Meneghel y a su yerno João Lucas porque pronto se convertirá en abuela. “Sa, vida mía, sabes cuánto te quiero. Me hace tan feliz saber que un pedacito de João —mi yerno, a quien le pedí a Dios— y del amor de mi vida, que eres tú, nacerá bajo mi mismo signo... un ariano que será muy amado. ¡Perdóname de verdad, pero sé que ahora mi historia está completísima! ¡Gracias!“, destacó La Reina de los Bajitos.

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