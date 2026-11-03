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Gente
03 de noviembre de 2026 - 12:59

Thalía prepara una sorpresa navideña para sus fans

Thalía está feliz con su lanzamiento navideño.
Thalía está feliz con su lanzamiento navideño.Instagram/Thalía

La mexicana Thalía contó feliz en sus redes que hoy lanzará su álbum Navidad Melancólica Deluxe, una edición especial con canciones que anuncian la próxima llegada de la Nochebuena.

Por ABC Color
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“En esta nueva Navidad, les traigo 2 regalos más... Navidad Melancólica Deluxe”, expresó la emblemática cantante mexicana Thalía en sus redes anunciando el álbum que llegará esta tarde en todas las plataformas digitales.

La mexicana Thalía presentará Navidad Melancólica Deluxe. (Instagram/Thalía)
La mexicana Thalía presentará Navidad Melancólica Deluxe. (Instagram/Thalía)

Lea más: ¡Thalía se puso melancólica y lanzará un disco navideño!

“Y en ese horario también podrán hacer la pre-order de Navidad Melancólica Deluxe: Candy Cane Green Vinyl Edition”, adelantó Thalía al tiempo de destacar que se trata de “Una edición súper limitada, con algunas copias autografiadas por mí que estarán disponibles para todos ustedes cariños míos”.

Lea más: Mirá el simpático look navideño de Thalía, un vestido “arbolito”

Recordemos que en 2024, Thalía lanzó el disco Navidad Melancólica, su primer álbum completo navideño. Dos años después, la mexicanca que adora las fiestas de Fin de Año sorprende a sus miles de seguidores con este nuevo material para sumar a su playlist.

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