Thalía prepara una sorpresa navideña para sus fans

“En esta nueva Navidad, les traigo 2 regalos más... Navidad Melancólica Deluxe”, expresó la emblemática cantante mexicana Thalía en sus redes anunciando el álbum que llegará esta tarde en todas las plataformas digitales.

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“Y en ese horario también podrán hacer la pre-order de Navidad Melancólica Deluxe: Candy Cane Green Vinyl Edition”, adelantó Thalía al tiempo de destacar que se trata de “Una edición súper limitada, con algunas copias autografiadas por mí que estarán disponibles para todos ustedes cariños míos”.

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Recordemos que en 2024, Thalía lanzó el disco Navidad Melancólica, su primer álbum completo navideño. Dos años después, la mexicanca que adora las fiestas de Fin de Año sorprende a sus miles de seguidores con este nuevo material para sumar a su playlist.