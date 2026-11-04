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Gente
04 de noviembre de 2026 - 15:07

El papa León XIV se reunió con Bob Dylan en el Vaticano

Una imagen facilitada por Vatican Media muestra al papa León XIV reuniéndose con el músico estadounidense Bob Dylan en el Vaticano, hoy 4 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)
Una imagen facilitada por Vatican Media muestra al papa León XIV reuniéndose con el músico estadounidense Bob Dylan en el Vaticano, hoy 4 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)VATICAN MEDIA HANDOUT

El papa León XIV recibió al emblemático cantante Bob Dylan en una audiencia privada en el Vaticano. ¡Pasá y mirá las imágenes el encuentro!

Por ABC Color
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El Palacio Apostólico en la Ciudad del Vaticano fue el escenario donde se reunieron el papa León XIV y el cantautor estadounidense Bob Dylan hace solo unas horas.

Una imagen facilitada por Vatican Media muestra al papa León XIV con el músico estadounidense Bob Dylan en el Vaticano. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)
Una imagen facilitada por Vatican Media muestra al papa León XIV con el músico estadounidense Bob Dylan en el Vaticano. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)

“Esta tarde, miércoles 4 de noviembre, el Papa León XIV ha recibido en audiencia privada al señor Robert Allen Zimmerman, conocido artísticamente como Bob Dylan”, se puede leer en la cuenta de Instagram Vatican News en español.

Lea más: El Vaticano confirma el viaje del Papa a Uruguay, Argentina y Perú

En la imagen facilitada por Vatican Media vemos al papa León XIV con Bob Dylan en el Vaticano, esta tarde. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)
En la imagen facilitada por Vatican Media vemos al papa León XIV con Bob Dylan en el Vaticano, esta tarde. (EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)

Bob Dylan, de 85 años, llegó a la reunión con el papa León XIV vestido con un pantalón negro, chaqueta con capucha negra y camisa blanca.

El icónico cantante estadounidense y Premio Nobel de Literatura 2016 se encuentra de gira por Italia y, antes de sus shows de mañana en Roma y el sábado en Bolonia, Bob Dylan se encontró con el sumo pontífice en una audiencia privada.

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