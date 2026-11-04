El papa León XIV se reunió con Bob Dylan en el Vaticano

El Palacio Apostólico en la Ciudad del Vaticano fue el escenario donde se reunieron el papa León XIV y el cantautor estadounidense Bob Dylan hace solo unas horas.

“Esta tarde, miércoles 4 de noviembre, el Papa León XIV ha recibido en audiencia privada al señor Robert Allen Zimmerman, conocido artísticamente como Bob Dylan”, se puede leer en la cuenta de Instagram Vatican News en español.

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Bob Dylan, de 85 años, llegó a la reunión con el papa León XIV vestido con un pantalón negro, chaqueta con capucha negra y camisa blanca.

El icónico cantante estadounidense y Premio Nobel de Literatura 2016 se encuentra de gira por Italia y, antes de sus shows de mañana en Roma y el sábado en Bolonia, Bob Dylan se encontró con el sumo pontífice en una audiencia privada.