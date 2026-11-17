Tania Domaniczky y Julio Lezcano se juraron amor eterno en el marco de una emotiva ceremonia que tuvo lugar el fin de semana en un local de eventos capitalino.

En sus redes, la exreina de belleza compartió las más hermosas postales del día del “sí, quiero” captadas por Andrés Feris e Indescriptible.

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La ex Miss Mundo Paraguay y Reina Sudamericana 2004 tuvo como los más tiernos testigos de su boda a sus hijos Máximo (5) y Mía (4), frutos del amor con su ahora esposo Julio Lezcano.

Los peques fueron los protagonistas más tiernos de la unión matrimonial de sus papis.

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“¡Gracias Dios por todo! ¡Me diste el mejor compañero de vida que podía tener! ¡Una familia maravillosa, y un día donde todo fue soñado!“, escribió feliz Tania Domaniczky en sus historias de Instagram, donde además destacó: ”¡Gracias mi Dios por hacerme ver tu amor en todo! ¡Más de lo que pedí o soñé!“.